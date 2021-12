Les fans de la NFL impressionnés par la saisie à une main de Saquon Barkley

Saquon Barkley et les Giants de New York ne se dirigeront pas vers les séries éliminatoires cette année, mais ils se battent toujours aujourd’hui contre les Cowboys de Dallas et le porteur de ballon vedette a joué un jeu au début du match qui a impressionné les fans de la NFL.

Barkley a réalisé un jeu irréel à la fin du premier quart lorsqu’il est revenu sur une courte passe du QB Mike Glennon et a réussi un attrapé à une main absolument insensé tout en gardant sa foulée et en se dirigeant vers le terrain pour un premier essai.

Regardez à quel point Barkley a rendu cette chose facile. Je veux dire, quelle incroyable prise par le demi offensif :

Insensé.

Les fans de la NFL ont adoré.