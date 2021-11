Polygone (MATIC)

Les fans de la NFL obtiennent des NFT de billets virtuels basés sur des polygones à la place des talons de billets dans le cadre du partenariat Ticketmaster

Les jetons non fongibles (NFT) deviennent de plus en plus courants à mesure que les franchises sportives adoptent des actifs cryptographiquement uniques. La dernière en date est la Ligue nationale de football (NFL).

Ticketmaster et la NFL publient des NFT alimentés par Polygon Network

Une annonce contenue dans un article de blog de Ticketmaster a noté que les fans recevront désormais un billet virtuel comportant des NFT au lieu des talons de billets ordinaires. Il sera utilisé pour assister aux matchs pour le reste de l’année.

Les fans assistant aux jeux recevront leur NFT dans un portefeuille numérique Ticketmaster après avoir effectué les paiements. Les NFT seront hébergés sur le réseau Polygon, et les fans de la NFL devront acheter leurs billets uniquement auprès des fournisseurs autorisés du réseau de billetterie tels que Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, ou visiter la billetterie officielle de leur équipe.

Les NFT représentent des jetons spécialisés basés sur la blockchain qui sont utilisés pour montrer la propriété d’objets numériques allant des arts, des gifs, des images, des personnages de jeu spéciaux ou des armes.

Récemment, ils ont suscité un immense intérêt, des personnalités populaires s’étant infiltrées dans le sous-secteur naissant. La star de la NFL Tom Brady a été active dans l’écosystème NFT avec sa plate-forme NFT Autograph, reflétant un fort intérêt pour les NFT.

Le vice-président principal du développement commercial des clubs de la NFL, Bobby Gallo, a déclaré que la ligue utilise l’innovation et la technologie pour créer des « expériences individuelles » une priorité élevée.

« Tirer parti du monde émergent des NFT est un moyen nouveau et passionnant pour nous de créer de la valeur supplémentaire et de nous engager davantage avec les fans qui assistent à certains matchs en fournissant un billet commémoratif virtuel. »

La NFL a choisi le match de Thanksgiving des Chicago Bears au Ford Field des Lions de Detroit comme occasion de distribuer les NFT.

Seuls les fans qui assistent au match recevront les billets NFT virtuels, bien que d’autres puissent en avoir un aperçu sur le marché NFL.

Les NFT sont là pour rester dans la NFL

Cette saison, la ligue avait déjà fait une grande annonce concernant un partenariat avec le protocole NFT Dapper Labs.

L’émission américaine de divertissement sportif a annoncé la sortie imminente d’une place de marché NFT qui sera hébergée sur la blockchain Flow de Dapper.

La blockchain Flow abrite déjà des sites comme la célèbre National Basketball Association (NBA) et CryptoKitties, les prochains marchés de collection numériques conçus pour la Ligue espagnole (LaLiga) et l’Ultimate Fighting Champion (UFC).

Un porte-parole de la NFL, Matt Basta, estime que cette nouvelle initiative d’engagement des fans avec Ticketmaster est différente de son partenariat avec Dapper Labs.

L’accord avec Dapper Labs verra la NFL offrir aux fans des objets de collection numériques de faits saillants vidéo. Le marché NFT basé sur Flow devrait être lancé avant la fin de la saison en cours en février 2022.

Sur son compte Twitter, l’organisation a déjà commencé à demander aux fans de marquer diverses pièces passionnantes qu’ils souhaitent transformer en NFT. Cette demande des Dapper Labs a généré des réponses variées de la part des fans qui souhaitent que leurs clips et moments de lecture préférés deviennent des vidéos de collection qu’ils peuvent posséder et stocker.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.