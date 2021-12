Les fans de la NFL ont adoré la course de corgi à la mi-temps dans le Minnesota

Le football c’est bien et tout mais tu sais quoi de mieux ? Chiens. Les chiens sont meilleurs. Les chiens sont les meilleurs. Les chiens sont n°1.

Combinez les deux, cependant, et vous avez un sacré dimanche. C’est ce qui s’est passé au Minnesota dimanche alors qu’il y avait une course de corgi à la mi-temps du match Rams-Vikings au US Bank Stadium. Oh, et les chiens portaient des costumes de Noël.

La vie peut-elle être meilleure que ça ?

Bien qu’il s’agisse d’un grand week-end pour de nombreuses équipes de la NFL et de leurs chances de participer aux séries éliminatoires, détendons-nous un peu et regardons des courses de corgis dans le Minnesota :

Énorme.

Twitter a adoré :

https://twitter.com/SebArbelaez/status/1475191648422445062