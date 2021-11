Les fans de la NFL ont adoré les mouvements de danse de Larry Rountree après avoir marqué TD

Marquer votre premier touché dans la NFL en carrière est une opportunité unique et Larry Rountree en a profité à chaque seconde.

Lors du match de dimanche des Chargers de Los Angeles contre les Vikings du Minnesota, Rountree a marqué son premier touché dans la NFL pour ramener l’équipe à domicile. Avec les Chargers menés 13-3 avec moins de deux minutes à jouer en première mi-temps, Rountree est monté et a dépassé le tas pour une course de touché d’un mètre.

Rountree a suivi ce touché avec l’une des meilleures célébrations de notation que nous ayons vues cette année, explosant toutes sortes de mouvements de danse vraiment malades dans son excitation.

Sérieusement, il est impossible de regarder cela sans un sourire sur votre visage. Je vous défie.

Larry Rountree III arrive pour la célébration de l’année 😂 @LRountreeIII : #MINvsLAC sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/ej58Ns5Ott – NFL (@NFL) 14 novembre 2021

À quel point est-ce génial ? Parlez d’un moment à retenir pour Rountree, et de ce qui bouge aussi ! C’est certainement l’une des célébrations d’atterrissage les plus mémorables que nous ayons vues depuis un certain temps. Les fans de la NFL ont également remarqué les mouvements de Rountree et étaient tout aussi impressionnés par ses compétences élégantes.

Larry Rountree III touchdown mais la célébration du breakdance TD était bien plus impressionnante haha ​​#Chargers – Gilbert Manzano (@GManzano24) 14 novembre 2021

Cette célébration de Larry Rountree était un croquis direct de Key and Peele 🕺🕺🕺🕺😂😂😂 – James Koh (@JamesDKoh) 14 novembre 2021

Larry Rountree III est le gars qui va beaucoup trop fort sur la piste de danse du mariage et est sobre comme la pierre en le faisant. (Je ne suis pas en colère contre lui cependant) – Nᴏʀᴍᴀɴ Sᴇᴀᴡʀɪɢʜᴛ III (@SeawrightSays) 14 novembre 2021