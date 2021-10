Les fans de la NFL ont écrasé Carson Wentz après une mauvaise interception remise aux Titans TD

Je ne sais pas comment il fait, mais Carson Wentz trouve toujours un moyen de se surpasser avec des revirements horribles. Juste au moment où vous pensez qu’il vient d’avoir le pire jeu de sa carrière, il reviendra avec une erreur deux semaines plus tard qui vous fera dire : « OK, c’est le pire jeu que Went ait jamais eu.

Eh bien, cela s’est encore produit dimanche.

Avec les Colts à égalité avec les Titans à la fin du quatrième quart et juste à l’extérieur de leur propre zone de but, Wentz s’est retrouvé à regarder plusieurs Titans rushers sur un jeu à développement lent. Wentz savait qu’il ne pouvait pas prendre un sac dans sa propre zone d’en-but, alors en désespoir de cause, il a en quelque sorte lancé le ballon et espéré pour le mieux.

Ce plan s’est à peu près aussi mal passé qu’il aurait pu l’être.

.@Titans PICK-6 ! Le Tennessee prend la tête avec 1:26 à jouer. #Titans : #TENvsIND sur CBS

: application NFL pic.twitter.com/Afa4Bnp0Fb – NFL (@NFL) 31 octobre 2021

Wentz a fait une passe avec sa main gauche (!!!) à personne autour de la ligne de mêlée, et Elijah Molden des Titans a profité de l’interception la plus facile pour un touché qu’il n’aura jamais. À l’époque, il semblait que Wentz avait presque littéralement jeté le jeu.

Les Titans, cependant, commettraient une interférence de passe dans la zone des buts lors de l’entraînement suivant et obligeraient les Colts à forcer les heures supplémentaires.

Pourtant, les fans n’étaient pas gentils avec Wentz après cette interception terrible, pas bonne et horrible.

Je pensais que Carson Wentz allait prendre une sécurité pour perdre, puis j’ai pensé qu’il allait tâtonner dans la zone des buts pour perdre, puis, finalement, il a lancé un choix de ligne de but six à perdre. Le beau jeu. – Kevin Clark (@bykevinclark) 31 octobre 2021

Quiconque a dit que Carson Wentz était meilleur que Dak, veuillez vous excuser ci-dessous : – Cameron Magruder (@ScooterMagruder) 31 octobre 2021

Carson Wentz a compensé 5 matchs gratuits d’interception avec la pire interception que j’ai jamais vue. – Andy Holloway (@andyholloway) 31 octobre 2021

Je pense qu’il est temps de considérer que Wentz est un artiste d’avant-garde https://t.co/3J3KhmZU7r – Zito (@_Zeets) 31 octobre 2021

Wentz le leader du club-house pour le pire jeu de l’année – Gregg Rosenthal (@greggrosenthal) 31 octobre 2021

Littéralement tout le monde : « Qu’est-ce que vous pensiez ??? » Carson Wentz : pic.twitter.com/txTGrMZ86i – No. 1 Carson Wentz Hater (@JomiAdeniran) 31 octobre 2021

Et malgré cette interception, les Colts sont allés en prolongation, mais les Titans ont remporté un autre choix éreintant de Wentz. C’est l’expérience Carson Wentz en un mot.