Les fans de la NFL réagissent à l’annonce de la retraite de LeSean McCoy

LeSean McCoy ne participera plus à la NFL. Jeudi, le porteur de ballon du Super Bowl a annoncé qu’il prendrait sa retraite en tant que membre des Eagles de Philadelphie vendredi. Cela vient après que McCoy a remporté un Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en 2019 et avec les Buccaneers de Tampa Bay l’année dernière.

“Après 12 ans dans la NFL, j’ai décidé de retirer un Eagle parce que c’est chez moi”, a écrit McCoy dans un essai publié sur le site officiel des Eagles. “J’ai toujours ce vert dans mon cœur. Il y a des moments où je voyais les Eagles à la télévision, et c’était juste bizarre de ne pas porter cet uniforme. Je repense instantanément à tous ces gros matchs et au rugissement des fans; Je me suis toujours considéré comme un Aigle. C’est juste de rentrer à la maison et de prendre sa retraite d’Aigle. “

En plus de remporter deux Super Bowls, McCoy a été sélectionné six fois pour le Pro Bowl et deux fois pour la première équipe All-Pro. Il a dirigé la NFL dans la course en 2013 et a été nommé dans l’équipe d’étoiles de la décennie 2010. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la retraite de McCoy.

L’annonce

Les Eagles ont annoncé que l’ancien Pro-Bowl RB LeSean McCoy prenait sa retraite et signait un contrat d’une journée pour le faire en tant que membre de leur équipe. pic.twitter.com/4iOeqkcUgm – Adam Schefter (@AdamSchefter) 30 septembre 2021

Un fan a écrit: “Pendant 5 à 6 ans, il a été l’un des 4 meilleurs RB de la NFL. Bizarrement, ses 2 bagues du Super Bowl sont arrivées alors qu’il était remplaçant à KC et chauffe-banc à Tampa La baie.”

Beau CV

LeSean McCoy dans les années 2010 :

▫️Jardins au sol : 10 434 yards au sol (la plupart dans la NFL)

▫️Jardins de mêlée : 13 923 (la plupart parmi les RB)

▫️Touches totales : 2 755 (la plupart en NFL)

▫️Total de touchés : 85 (la plupart parmi les RB)

▫️Points fantastiques : 2 341,3 (la plupart parmi les RB) Carrière exceptionnelle 👏 – Field Yates (@FieldYates) 30 septembre 2021

Un autre fan a écrit: “Avant qu’il n’arrive aux factures, je n’étais pas le plus grand fan. Je pensais qu’il était une diva. Le trait le plus sous-estimé qu’il avait était sa ténacité. Le mec a porté la charge et a traversé un tas de blessures en cours de route. A fini par être l’un de mes favoris.”

Points forts

LeSean McCoy a annoncé sa retraite et signera un contrat d’une journée pour prendre sa retraite en tant qu’Aigle 🦅 Prochain arrêt : Canton, Ohio 👏👏 pic.twitter.com/kQl2z5OAdE – PFF (@PFF) 30 septembre 2021

Un fan des Eagles a écrit: “Cet homme voulait BEAUCOUP prendre sa retraite en tant qu’AIGLE, il signe un contrat D’UN JOUR juste pour le faire. Howie, M. Lurie… c’est une BELLE organisation. !!!”

Plus de faits saillants

L’ancien #Bills RB LeSean McCoy prendra officiellement sa retraite demain après avoir signé un contrat d’une journée avec Philadelphie, ont annoncé les #Eagles. #BillsMafia pic.twitter.com/43DidAJ2yZ – Bills Cold Front Report (@ColdFrontReport) 30 septembre 2021

Un fan de Bills a écrit: “Merci pour les moments passés, en particulier vos journées avec la BillMafia! Nous souhaitons que les bagues que vous avez soient d’ici, mais nous sommes heureux pour vous que vous ayez pu célébrer les 2x. Faites savoir à tout le monde que Buffalo en a beaucoup de OneBuffalo. Prochaine étape HOF pour vous notre ami. “

Top 5

Chip Kelly cambriolant les fans des #Eagles de Shady étant un condamné à perpétuité était le dernier clou dans le cercueil de mon achat dans tout ce qu’il vendait. LeSean McCoy fait partie du top 5 des running back de la décennie et il n’en est pas 5. – C4 (@PAPAxC4) 30 septembre 2021

Un fan a répondu: “Traitez-moi de fou, mais je pense que Chip était un peu en avance sur son temps pour entrer dans la ligue. Je pense qu’il aurait de très bons succès en attaque maintenant, mieux qu’il ne l’avait fait à l’époque.”

temple de la renommée

Temple de la renommée. 6x bol pro

2X Tout-Pro

Équipe d’étoiles des années 2010

2X champion du Super Bowl LeSean McCoy était l’un des meilleurs de sa génération. Une carrière d’enfer. https://t.co/vQWkX6cXpg – Brett Kollmann (@BrettKollmann) 30 septembre 2021

Et ce fan a écrit: “Mon entraîneur de lycée faisait partie du personnel offensif de Bishop McDevitt. J’ai toujours parlé de la blessure à la cheville de LeSean au cours de sa dernière année et de la façon dont il envisageait d’arrêter le football à ce moment-là. Une carrière d’enfer, il est une icône de l’AP sur tous niveaux du jeu.”

