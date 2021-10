Les fans de la NFL réagissent à l’échange des Eagles de Philadelphie contre Zach Ertz contre les Cardinals de l’Arizona

Les Eagles de Philadelphie quittent leur extrémité serrée du Pro Bowl. Vendredi matin, les Eagles de Philadelphie échangent le Pro Bowl Tight End Zach Ertz contre les Cardinals de l’Arizona. Au cours de ses huit saisons et plus avec les Eagles, Ertz a été sélectionné dans trois équipes du Pro Bowl et a aidé l’équipe à remporter le Super Bowl en 2017.

« Zach Ertz a construit un héritage spécial à Philadelphie. Talentueux, dur et passionné, il a contribué à établir la culture de notre équipe et a joué un rôle essentiel dans notre succès au fil des ans », a déclaré Jeffrey Lurie, président-directeur général, sur le site officiel des Eagles. « Zach a créé tellement de souvenirs qui vivront pour toujours, de l’établissement de nombreux records de franchise et de ligue, à l’atteinte de la zone des buts pour le touché gagnant de notre tout premier championnat du Super Bowl. Il sera toujours membre des Eagles famille, non seulement à cause de ce qu’il a accompli sur le terrain, mais aussi à cause de la personne merveilleuse, du leader dévoué et du modèle exemplaire qu’il a été pendant neuf saisons à Philadelphie. Nous ne souhaitons que le meilleur à Zach et Julie. »

Ertz était non seulement aimé des fans des Eagles, mais la communauté de la NFL aime également le regarder jouer sur le terrain et être un bon leader en dehors du terrain. Voici un aperçu des fans de la NFL réagissant à l’échange d’Ertz avec les Cardinals.

Commerce : les #Eagles envoient le Pro Bowl TE Zach Ertz aux #AZCardinals, par moi et @MikeGarafolo. Enfin, Ertz en mouvement. – Ian Rapoport (@RapSheet) 15 octobre 2021

Une personne a écrit : « Wow quelle perte pour Philly ! [Cardinals] aller pour le SB cette année. Je pense qu’ils ont un bon coup. J’ai été élevé sur eux au cours des 2 dernières saisons. Ils doivent gagner pendant que Murray ne les paralyse pas avec le maudit 40 milles plus le contact. Ils ont gagné après ça, personne ne le fait. »

Voici #Eagles TE Zach Ertz & Directeur de la sécurité Dom DiSandro alors qu’Ertz entrait dans les vestiaires. Ce soir aurait pu être le dernier match d’Ertz au Linc en tant qu’Aigle. #FlyEaglesFly https://t.co/DNiFqV6qKj pic.twitter.com/wV5sOWe6zD – Brandon J. Sommermann (@B_Sommermann) 15 octobre 2021

Un autre fan a écrit: « Donnez simplement le Lombardi aux Cards, comment diable font-ils de si gros mouvements? (Hopkins, Watt, AJ Green, Hudson et Ertz + Baker, Chandler Jones, Murray, bla bla bla), c’est comme si ils jouaient à Madden dans la vraie vie. N’y a-t-il pas de plafond salarial pour eux ??? »

Zach Ertz a eu deux des plus gros jeux de l’histoire des Eagles -4e down conversion pour garder le lecteur en vie

-Capture de touché gagnante du Super Bowl L’un des plus grands aigles de tous les temps. Merci pour tout @ZERTZ_86 pic.twitter.com/HyLTBQ3Vtf – Brenden Deeg (@BrendenDeegNFP) 15 octobre 2021

Une personne affirme: « Je jure que ces fans dans les commentaires pensent qu’Ertz est toujours le même joueur qu’il était il y a quelques années, il n’est même plus bon. »

Pour chaque Carson Wentz et Ben Simmons, il y a des mecs comme Zach Ertz qui donnent tout pour la ville … et tout ce qu’ils ont fait est montré dans la façon dont ils sortent, les émotions et le départ de la fanbase – Kyle P (@Kyle_Phillippi) 15 octobre 2021

Un fan a noté: « Je me demandais pourquoi son temps de jeu avait augmenté ces dernières semaines, probablement parce qu’ils l’avaient acheté pour la ligue. »

