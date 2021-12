Les fans de la NFL réagissent après que l’ancien receveur des Broncos Demaryius Thomas soit retrouvé mort à 33 ans

Demaryius Thomas, un ancien receveur de la NFL qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Broncos de Denver, est décédé jeudi soir à l’âge de 33 ans à Roswell, en Géorgie, selon la police. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais la police a déclaré que Thomas avait été retrouvé mort à son domicile et pourrait être décédé d’un problème médical.

« Il souffrait de convulsions depuis plus d’un an, et nous pensons qu’il a eu une crise alors qu’il prenait une douche », a déclaré LaTonya Bonseigneur, la cousine de Thomas, vendredi matin, par ESPN. « Nous ne savons pas quand il est mort. Nous venons de lui parler hier. » Lorsque les Broncos ont appris la nouvelle, ils ont publié une déclaration.

« Nous sommes dévastés et le cœur brisé par le décès soudain et tragique de Demaryius Thomas », ont déclaré les Broncos. « DT était aimé de toute notre organisation, de ses coéquipiers et entraîneurs, et de nos fans. Récemment retraité en tant que Bronco, nous étions impatients de célébrer Demaryius pour les années à venir comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise. » Thomas a été repêché au premier tour par les Broncos en 2010 en provenance de Georgia Tech. Le receveur vedette a été sélectionné à quatre reprises pour le Pro Bowl, nommé à deux reprises dans la deuxième équipe All-Pro et a aidé les Broncos à remporter le Super Bowl en 2015. Thomas a également joué pour les Texans de Houston en 2018, ainsi que pour les New England Patriots et New York Jets en 2019. Voici un aperçu des fans de la NFL réagissant à la mort de Thomas.

Un autre regard

L’ancien des Broncos WR Demaryius Thomas est décédé à l’âge de 33 ans. La police de Roswell, en Géorgie, a déclaré jeudi soir que Thomas avait été retrouvé mort à son domicile et que les rapports préliminaires indiquaient que la mort de Thomas pouvait être due à un problème médical. pic.twitter.com/679Gt4gbDV – SportsCenter (@SportsCenter) 10 décembre 2021

Un fan a écrit : « Bon sang. Je n’avais pas réalisé qu’il n’avait que 33 ans. J’ai l’impression que cela fait une décennie qu’il n’a pas joué. Il a eu une course incroyable de 4 à 5 ans. »

Spécial hors du terrain

La plupart des gens ont vu ce que Demaryius Thomas pouvait faire sur le terrain. En dehors du terrain, il était encore plus spécial. Ce ne sont que quelques-unes des vidéos que j’ai encore sur mon téléphone et qui ont juré de ne jamais les supprimer. Être entouré de petits enfants était le moment où Demaryius semblait le plus heureux. pic.twitter.com/E1UIXigpIJ – Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) 10 décembre 2021

Un autre fan a répondu: « Mec, je suis en larmes en voyant cela et en lisant DT était clairement différent, c’est un jour triste à coup sûr … RIP, le monde ne sera pas aussi brillant à l’avenir. »

Doux et gentil

J’ai rencontré Demaryius Thomas quand il était à Georgia Tech – douloureusement timide et incroyablement gentil. Il a tellement grandi en tant que personne mais n’a jamais perdu cette douceur et cette gentillesse. Je lui ai demandé s’il était heureux et c’est la photo qu’il m’a envoyée. Ce sourire incarne vraiment sa lumière. Dévastateur. pic.twitter.com/nvIj0btlVU – Laura Okmin (@LauraOkmin) 10 décembre 2021

Un fan a déclaré: « Tellement affecté par le décès de ce jeune homme. Je peux sentir le poids réel de la douleur. Résultant de son décès. C’est tellement déchirant. Que Dieu accorde la paix à son âme. Prier pour le confort et la guérison de tous. »

Légende

« Mec, quand je serai dans la tombe, mon nom sera toujours là-haut » – Demaryius Thomas sur son entrée dans le Ring of Fame. Oui, DT. Oui ça le sera. – Zach Bye (@byesline) 10 décembre 2021

Un fan a écrit: « Dimanche va ressembler à une église. C’est plus grand que le sport. Plus grand qu’un match. C’est la famille. C’est notre famille Broncos. Je suis écrasé. «

Jeu mémorable

Demaryius Thomas a fait rugir le nouveau Mile High plus fort que quiconque. Il a pris coup après coup et a joué à travers la douleur. Il n’a jamais abandonné. Même lorsqu’il se débattait, il a trouvé des moyens d’aider son équipe.pic.twitter.com/FjplwQdk0n – Andrew Mason (@MaseDenver) 10 décembre 2021

Ce fan a déclaré: « Ces moments. Vous vous demandez quand ils décident de mesurer les bruits de foule » record « , parce que j’ai l’impression que ce serait le top 5 de tous les temps. Quand je dis que cet endroit était fou, je dis que cet endroit était NUTS. J’ai failli être piétiné dans les tribunes sud quand j’avais 8 ans. »

