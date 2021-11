Les fans de la NFL rendent compte de la signature des Rams d’Odell Beckham Jr. dans le mème

Après avoir pris quelques jours pour prendre une décision, Odell Beckham Jr. a enfin une nouvelle équipe. Il se dirige vers Los Angeles.

Le receveur libre agent libre a accepté un contrat d’un an avec les Rams de Los Angeles jeudi, faisant de lui le dernier ajout à une liste déjà empilée des Rams. Mais le reportage de cette décision était tout à fait la course jeudi.

Adam Schefter d’ESPN a initialement rapporté que Beckham choisissait les Rams, mais quelques minutes plus tard, le rapport de Schefter a été quelque peu réfuté par Josina Anderson et Kim Jones – qui ont déclaré qu’Odell était sur la barrière entre les Rams et les Packers.

Environ 20 minutes se sont écoulées jusqu’à ce que Jones fasse suivre son rapport d’un texte de Beckham.

Odell Beckham Jr vient de m’envoyer un texto : « Rams. – Kim Jones (@KimJonesSports) 11 novembre 2021

Sans le savoir, elle a fourni aux fans de la NFL un tout nouveau mème: « Odell vient de m’envoyer un texto… »

Odell vient de m’envoyer un texto: « qui est-ce » – Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « Wawa » – Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) 11 novembre 2021

Odell Beckham vient de m’envoyer un texto « c’est un message urgent au sujet de la garantie de votre voiture » – jake le schéma en forme (@kokogadget1) 11 novembre 2021

Odell Beckham Jr. vient de m’envoyer un texto : « Pour la dernière fois, ce n’est pas Odell Beckham. S’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer des SMS. Mec drôle. – Scott Chasen (@ChasenScott) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « in-n-out > shake shack » – Ted Nguyen (@FB_FilmAnalysis) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « est-ce que la 405 est si mauvaise ? » – Paolo Uggetti (@PaoloUggetti) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « . – jon greenberg (@jon_greenberg) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : je suis fier de moi et je me considère comme un homme de foi, car Castellanos s’enfonce profondément dans le champ gauche et ce sera un coup de circuit. Et donc ça en fera un match de 4-0. – Hayley McGoldrick (@GoldieOnSports) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « Sbarro » – Colton Pouncy (@colton_pouncy) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto: « Je retire mon nom de la considération pour le poste de directeur général des Mets » – DJ Short (@djshort) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « Qui est Copper Kupp ? » – Jarad Evans (@PFF_Jarad) 11 novembre 2021

Odell vient de m’envoyer un texto : « Il s’agit de DRIVE, il s’agit de POWER ! » – Vic Damone Jr (@wholesomefoxx) 11 novembre 2021

Pas mal pour un mème créé organiquement un jeudi après-midi.