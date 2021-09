Les fans de la NFL se moquent de Carson Wentz après avoir lancé une interception sur une passe de pelle

Alors que les débuts de Carson Wentz en tant que quart partant des Indianapolis Colts se sont soldés par une défaite contre les Seahawks lors de la semaine 1, il a organisé un match individuel décent sans revirements – un problème majeur pour lui en 2020 avec les Eagles.

On ne pouvait pas en dire autant du match de la semaine 2 contre les Rams. Bien sûr, Wentz a trouvé un moyen de rendre sa première interception avec les Colts terriblement mémorable.

Il a réussi à lancer une interception sur une passe à la pelle.

Au troisième et but de la ligne des 3 verges, Wentz a roulé à droite et au lieu de prendre un coup, il a lobé une passe à la pelle dans une zone bondée autour de la ligne de mêlée. La passe semblait être censée être pour Jack Doyle, mais en réalité, c’était l’interception la plus facile que Troy Reeder ait jamais eue. Des interceptions sur des passes à la pelle sont apparemment possibles.

Ouf. ?? Une passe à la pelle Carson Wentz dans la zone rouge donne lieu à un INT. (via @NFL) pic.twitter.com/C6aO5ri2uU – FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 19 septembre 2021

Et un autre angle :

Pelle passe INT de Carson Wentz pic.twitter.com/A1fvl2pBWU – CJ Fogler (@cjzer0) 19 septembre 2021

A quoi pensait Wentz là-bas ? Mais pour être juste, si un quart-arrière devait lancer une interception sur une passe à la pelle, ce serait toujours Carson Wentz.

Les fans ont fait beaucoup de blagues sur la bévue.

Carson Wentz a trouvé un moyen de lancer une INT depuis une passe à la pelle. Gênant. Les #Colts atteignent à nouveau le premier et le but et obtiennent 0 point, la deuxième fois dans ce match.pic.twitter.com/RjH7JQMOzA – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 19 septembre 2021

Carson Wentz fait ses propres recherches sur les moyens de ne pas intercepter les passes de pelle – Alex Kirshner (@alex_kirshner) 19 septembre 2021

Le truc avec Carson Wentz, c’est qu’il fait beaucoup de pièces où, si je devais simplement vous décrire la pièce et omettre le nom, vous devineriez que le quart-arrière est Carson Wentz. – Kevin Clark (@bykevinclark) 19 septembre 2021

Cette interception de Carson Wentz est l’un des choix les plus hilarants que j’aie jamais vus. C’était incroyable. – nick wright (@getnickwright) 19 septembre 2021

Carson Goz a connu l’une des pires saisons de tous les temps et les poulains ont dit que j’en avais besoin https://t.co/UgjSjMAf1L – Karan (@ksenguptaa) 19 septembre 2021

Carson Wentz vient de lancer la passe de pelle la moins précise de l’histoire des passes de pelle – Rodger Sherman (@rodger) 19 septembre 2021

Passe à la pelle de Wentz interceptée. Tu ne vois pas ça tous les jours – Matt Miller (@nfldraftscout) 19 septembre 2021

Regarder Carzon Wentz lancer une pelle passer INT puis voir immédiatement Hurts lancer une longue bombe TD, hahaha – Tom (@TJFsports) 19 septembre 2021

Wentz a lancé ce choix comme pic.twitter.com/qtnoopv14v – Brian (@BrianJDraft) 19 septembre 2021

Les Rams vireraient un panier après l’interception.