Les fans de la NFL s’en prennent à Adam Schefter pour avoir envoyé un brouillon d’histoire au directeur général de Washington

Adam Schefter prend un peu de chaleur des fans de la NFL. L’initié d’ESPN NFL est accusé d’avoir envoyé un brouillon d’un article au directeur général de l’époque à Washington, Bruce Allen, au sujet du verrouillage en cours en 2011, selon Fox News. Il a été découvert dans un e-mail divulgué de juillet 2011, et Schefter a écrit : « Veuillez me faire savoir si vous voyez quelque chose qui devrait être ajouté, modifié, peaufiné. » Merci, M. Editor, pour cela et la confiance. Prévoyez de déposer ceci à espn vers 6 heures du matin. . . »

Mercredi, Schefter a publié une déclaration sur la situation. « Des questions justes sont posées sur mon approche de reportage sur une histoire de verrouillage de la NFL il y a 10 ans », a déclaré Schefter. « Juste pour clarifier, il est courant de vérifier les faits d’une histoire avec des sources avant de la publier afin d’être aussi précis que possible. Dans ce cas, j’ai pris la rare mesure d’envoyer l’histoire complète à l’avance en raison de la nature complexe de les négociations collectives.

« C’était un pas de trop et, avec le recul, je n’aurais pas dû le faire. Les critiques émises sont justes. Cela dit, je tiens à être parfaitement clair : en aucun cas je n’ai cédé ou je ne céderais contrôle éditorial ou donner le dernier mot sur une histoire à n’importe qui, jamais. » Voici un aperçu des fans qui réagissent à l’histoire.

Sources

Vous vous demandez comment les journalistes d’aujourd’hui comme Schefter s’approvisionnent ? Peut-être que cela appelle les dirigeants de la NFL « M. Éditeur » et demander leur approbation finale lorsque vous leur envoyez l’intégralité de votre histoire avant de cliquer sur publier. Cela vous donnera une longueur d’avance sur les journalistes qui ne feraient jamais ça ! – Steve Krakauer (@SteveKrak) 13 octobre 2021

Une personne a répondu : « Êtes-vous en train de dire que c’est choquant que les journalistes sportifs soient dans les poches de ceux qu’ils considèrent comme des sources et de ceux qu’ils couvrent ? Non, Steve.

précédentsuivant

Embouchure

Je veux dire, pour sa défense, ce n’est pas comme si schefter n’avait jamais prétendu être autre chose que le porte-parole de la ligue – Astead (@AsteadWesley) 13 octobre 2021

Une autre personne a écrit : « L’industrie des scoops sportifs est bizarre. Les gens se battent pour le droit de gagner beaucoup d’argent juste pour faire des communiqués de relations publiques pour les équipes, les joueurs et les agents 30 secondes plus vite que l’autre gars. »

précédentsuivant

Effrayé?

Adam Schefter est maintenant critiqué pour avoir envoyé un article aux dirigeants de Washington avant de l’envoyer à ESPN. Beaucoup de gens ont peur de ces e-mails Redskins. https://t.co/kIv7EG7GEd – Clay Travis (@ClayTravis) 13 octobre 2021

Un fan a demandé: « Pensez-vous que cela aura un impact sur St. Louis contre le cas de la NFL? Bien sûr, certains de ces e-mails concernaient la relocalisation des béliers. Intéressé d’entendre vos réflexions sur STL potentiellement un milliard (avec un B) s’ils gagnent ?

précédentsuivant

Pas surpris

attendez, vous voulez dire qu’Adam Schefter porte de l’eau pour la NFL ? pas notre féroce journaliste indépendant ADAM SCHEFTER ! (lol allez, vous ne pouvez pas être surpris à distance par cela) https://t.co/F8aTs93Xl9 – Tyler Conway (@jtylerconway) 13 octobre 2021

Une personne a tweeté: « Tout cela fait partie du plan directeur de la NFL pour détourner davantage l’attention de Snyder et al. (N’est-ce pas étrange combien de gens oublient que la NFL est une organisation de propriétaires, alors ils vont faire attention à eux-mêmes et peut-être le gars qu’ils ont embauché pour faire le travail de bureau pour eux, RG ?) »

précédentsuivant

Explique tout

Wow. Maintenant que nous savons pourquoi Adam Schefter est un initié de la NFL, il permet aux équipes de relire ses histoires à leur goût avant de les publier https://t.co/1214ttsmkl — 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) 13 octobre 2021

Une personne a répondu : « C’est exactement comme ça que les « initiés » d’Hollywood et les chroniqueurs de potins ont reculé à l’ère du grand écran. Les studios donneraient des » scoops » aux journalistes sympathiques en échange de garder secrètes des histoires plus scandaleuses. «

précédentsuivant

Mettez les pendules à l’heure

C’est mon tweet de ce matin. Il aurait pu être mieux écrit. Est-ce que je pense que la plupart des journalistes vérifient avec les sources, parfois même leur montrent des morceaux d’histoires ? Oui. Est-ce que je pense que les journalistes montrent aux sources des pièces entières non éditées et leur proposent de les éditer comme bon leur semble ? Non pic.twitter.com/ntPg2JCtYy – Darren Rovell (@darrenrovell) 13 octobre 2021

Et un fan a écrit : « Je l’ai fait pour des gens qui ne sont pas en position de pouvoir. Je ne le ferais pas pour une personne puissante simplement à cause du ton qu’il donne, et parce qu’ils savaient dans quoi ils s’embarquaient quand ils ont pris ces positions »

précédent