Les fans de la NFL sont perplexes alors que les matchs de samedi sont présentés sous le nom de «Monday Night Football»

Vous n’êtes pas seul si vous avez été amené à penser qu’aujourd’hui est lundi.

Nous approchons du début des séries éliminatoires de la NFL, ce qui signifie que la ligue fait un peu de changement de calendrier pour rendre les choses plus intéressantes. Sans football universitaire contre lequel jouer ce week-end, la NFL a repoussé les matchs des Broncos de Denver contre les Chiefs de Kansas City et des Eagles de Philadelphie contre les Cowboys de Dallas à samedi sur ESPN et ABC.

Un peu déroutant, mais tout va bien. Cependant, les fans de la NFL sont restés perplexes car toute la marque sur les deux jeux était pour « Monday Night Football » alors que c’est distinctement… pas lundi soir.

Oui, en tant que personne qui ne connaît jamais le jour de la semaine, c’est trop pour moi.

Il y a pourtant une raison à cela ! Chris Fowler et Kirk Herbstreit ont appelé le début du match tandis que l’équipe habituelle du «Monday Night Football» de Steve Levy, Brian Griese et Louis Riddick a appelé la fin du match, ce qui signifie qu’ESPN a conservé l’emblématique marque MNF après le passage à samedi dans ce qui est probablement un les droits et l’accord de marque.

Cependant, sans véritable raison donnée lors de la diffusion, les fans de la NFL sont restés mystifiés et un peu agacés par ce développement déroutant.