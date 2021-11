Les fans de la nouvelle édition et de NKOTB se disputent le vainqueur de la bataille des AMA 2021

Les fans de New Edition et New Kids on the Block attendaient avec impatience que les deux groupes de garçons originaires de Boston montent sur scène aux American Music Awards. Les deux groupes, tous deux fondés par Maurice Starr, partageraient la scène pour la première fois de leur carrière. La performance faisait partie d’un nouveau segment de la remise des prix, « My Hometown », où des artistes des grandes villes s’affrontent sur scène avec d’autres artistes de la même ville qui ont contribué à les façonner.

Avant la bataille, les membres de New Edition Johnny Gill et Bobby Brown ont parlé de l’impact du moment. « Ce n’est pas une bataille, c’est juste que nous donnions aux fans ce que nous pensons qu’ils méritent. C’est uniquement pour le divertissement », a déclaré Brown à Shadow and Act dans une interview exclusive.

Gill a déclaré que le moment était dans les années à venir. « Les New Kids sont de grands amis à nous et viennent également de Boston », a déclaré Gill. « Et je pense juste que c’était d’abord et avant tout, c’était attendu depuis longtemps. Pouvoir collaborer et se réunir, et je pense ensuite, c’est juste qu’à ce moment-là, quand nous regardons où se trouve la musique et où l’industrie est, je pense que nous sommes maintenant devenus la base de ce que vous savez, ce que sont les OG. Et donc nous donnons l’exemple et préparons le terrain pour la génération qui est derrière nous. «

Le moment en valait la peine. Les fans des deux groupes ont partagé leurs réflexions sur qui a gagné sur les réseaux sociaux.

C’est à propos de la mode

Yo, ces cabans et chapeaux #NewEdition était juste en train de basculer sur les #AMAs était cru. S’il y a quelqu’un qui veut m’en offrir un pour Noël, je l’apprécierais.#NewEditionAMAs – Ditty (@DjDDitty) 22 novembre 2021

Si quoi que ce soit, cet utilisateur dit que la nouvelle édition a gagné ses seuls costumes de performance. Le groupe a enfilé des hauts-de-forme et des cabans, vêtus de noir et de bordeaux.

précédentsuivant

Le talent gagne

Nouvelle édition montrant à ces « Boy Bands » nouvelle génération comment cela est censé être fait. Les gens peuvent vieillir, mais REAL & TRUE TALENT résiste à l’épreuve du temps. #AMA – THEE EK QueMazing 💜💛🐶 (@QueTiculate) 22 novembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que la nouvelle édition a résisté à l’épreuve du temps. Le groupe existe depuis près de 40 ans.

précédent