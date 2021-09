Les fans de la Ryder Cup ont demandé à Justin Thomas et Daniel Berger de boire des bières

L’équipe américaine se sentait bien au début de la manche de samedi après-midi avec une avance de 9-3 à la Ryder Cup sur l’équipe européenne à Whistling Straits dans le Wisconsin, mais peut-être que personne ne se sentait mieux que Justin Thomas et Daniel Berger.

Le duo est sorti au premier trou devant une foule animée, tapageuse et chantante prête pour un bon golf.

Et selon le Milwaukee Journal Sentinel, les fans sont devenus encore plus excités lorsque Thomas et Berger ont pris des bières dans une glacière et ont commencé à les jeter dans la foule. Bons cadeaux de la part des pros.

Mais quelques fans ont jeté des bières sur le parcours et ont encouragé Thomas et Berger avec « Chug a beer ! » chante. Et, comme les joueurs qui aiment s’amuser un peu lors d’un tournoi non traditionnel, ils étaient tous dedans.

Justin Thomas et Daniel Berger ont jeté des bières dans la foule. Un couple a été rejeté et les golfeurs américains ont été implorés de les assommer. Ils obéirent avec vigueur. pic.twitter.com/wSYmZDQdjA – Ben Steele (@BenSteeleMJS) 25 septembre 2021

Fans : « CHUG A BEER ! » @ JustinThomas34 @ DanielBerger59 : « d’accord » Sport normal #RyderCup @rydercup @RyderCupUSA pic.twitter.com/RDTl2ZtCKE – Jeehae Lee (@jeehaeda) 25 septembre 2021

De toute évidence, les fans de la Ryder Cup ont adoré ce moment alors que Thomas et Berger ont encore plus énervé la foule avant de boire leurs bières. Et finalement, plus de « USA ! » des chants ont éclaté en réponse.

Voici un autre angle :

Justin Thomas et Daniel Berger viennent de pilonner des bières sur le premier trou de la #RyderCup pic.twitter.com/WV2ThXl9zy – Mike De Sisti (@mdesisti) 25 septembre 2021

Ce n’est pas un tournoi de golf ordinaire avec des trucs comme des soufflages de bière, des discussions incroyables sur les ordures et une prise de salive.

