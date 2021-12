Les fans de la SATC pensent qu’il est injuste de réparer l’absence de Samantha

Parmi les commentaires les plus fréquents sur les réseaux sociaux, on appelle « paresseux » pour les scénaristes de la série, pour avoir résolu de manière si simple l’absence de Kim Cattrall, l’interprète de Samantha. Et la vérité est que le personnage a toujours été un grand ami de Carrie, nous ne pouvons donc pas imaginer un scénario où elle leur tourne le dos.

Les fans montrent leur agacement envers les scénaristes de And Just Like That pour le traitement de Jones et c’est ce qu’ils commentent.

« Mettez plus de respect sur Samantha Jones. Elle était l’amie la plus compréhensive de ce groupe et je ne deviendrais jamais fantôme comme ça. Écrivains paresseux-c ***. »

Mettez plus de respect à Samantha Jones. Elle était l’amie la plus compréhensive de ce groupe et ne deviendrait jamais fantôme comme ça. Écrivains paresseux. #EtJusteCommeÇa – Eve (@evethornhart) 9 décembre 2021