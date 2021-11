Les fans de la trilogie GTA ne sont pas satisfaits de certains des changements dans le remaster « définitif »

@Azuri

C’est essentiellement le même jeu en termes de look, d’animation, de design, tout. Il a été amélioré par rapport aux originaux en termes de visuels, de commandes, etc. Un nouveau moteur de jeu, oui, mais c’est toujours le même jeu à tous points de vue.

RE2 pour PS4 était un remake, car l’ensemble du jeu a été complètement remanié par rapport à l’original et ne partageait presque rien en commun avec ce jeu, à part quelques éléments d’histoire partagés.

Quand vous avez des gens ici qui se plaignent que ce jeu ne ressemble qu’à une amélioration marginale par rapport à l’original, je pense que cela donne plus de poids à ce jeu étant un remaster et non un remake.

Encore une fois, les gens qui l’ont fait n’appellent pas ça un remake. S’ils pensaient que c’était le cas, ils l’annonceraient comme tel. Appelez ça un remake si vous voulez, mais de l’avis des développeurs, vous auriez tort.