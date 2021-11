Alors que Grand Theft Auto: The Trilogy -The Definitive Edition est un incendie de poubelle auquel Rockstar Games s’attaque enfin, ceux qui jouent au remaster de San Andreas ont trouvé un détail qui, selon certains, pourrait être un indice sur le cadre de GTA 6. L’« indice » ? Parmi les images représentant des lieux reconnaissables de divers jeux Rockstar se trouve une image d’une maison que les fans ne semblent pas pouvoir identifier.

Le Lil’ Probe’Inn, un bar sur le thème des ovnis à San Andreas, est l’endroit où les fans ont trouvé la maison non identifiée. Accrochées au mur, un certain nombre d’images représentant des soucoupes volantes dans ce qui sont identifiables dans les paramètres de divers jeux Rockstar, y compris Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2. Apparemment, les lieux représentés sur chaque photo ont été compris, à l’exception d’un : une demeure de banlieue indescriptible avec une allée, des palmiers et une belle cour avant.

Selon les fanatiques des GTAForums, la maison en question est probablement inspirée de celle trouvée à Boca Raton, en Floride, l’état où GTA: Vice City est célèbre. Bien sûr, cela pourrait simplement être un rendu d’un concept art ou de tests environnementaux ou quelque chose comme ça. Mais l’utilisateur du forum igrobar a comparé la maison réelle de Boca Raton à l’image du jeu pour trouver des similitudes. La ressemblance est troublante, bien que toutes les conclusions que les gens en tirent soient probablement à prendre avec précaution.

Le fait que cette image se trouve sur ce qui ne peut être décrit que comme le mur «Je veux croire» a ajouté du carburant au train de la théorie du complot de GTA 6. Il y a même une mise à jour dans le remaster de GTA 3 qui a vu le texte d’un panneau d’affichage passer de « À bientôt à Miami » à « À bientôt ». Tout cela semble suggérer que le prochain GTA pourrait, en fait, voir la série revenir en Floride. Cependant, encore une fois, ce ne sont que des spéculations de fans à ce stade.

Les fans de GTA dévorent chaque morceau d’informations qu’ils peuvent trouver et qui pourraient même être liées de manière tangentielle à la prochaine entrée de la franchise. La situa la musique d’un prochain jeu GTA, quelle que soit sa forme, pourrait ne pas être lancée avant 2025 au moins selon certaines estimations.