Les fans de la ville sont à genoux alors que le club planifie un accord historique pour l’as

Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Manchester City préparerait un nouveau contrat historique pour Bernardo Silva après une première moitié de saison incroyable.

Selon le Sun, l’équipe de Pep Guardiola est prête à presque doubler le salaire de Silva pour faire de l’international portugais l’un des meilleurs salariés du club aux côtés de Raheem Sterling et Kevin De Bruyne.

L’ancienne star de l’AS Monaco a été l’un des joueurs les plus marquants de la Premier League cette saison. Silva a inscrit sept buts et une passe décisive alors que City est actuellement en tête du classement de la ligue contre Liverpool et Chelsea.

En effet, cette mise à jour de contrat complète un superbe 180 pour City et Silva. Le milieu de terrain semblait prêt à quitter l’Angleterre cet été, des informations suggérant que le joueur de 27 ans était impatient de déménager en Espagne.

CHAQUE équipe écossaise reçoit 1 milliard de livres sterling, à l’exception des Celtic et des Rangers, PARTIE 2 | Expérience Football Manager 2022

BridTV

7345

CHAQUE équipe écossaise reçoit 1 milliard de livres sterling, à l’exception des Celtic et des Rangers, PARTIE 2 | Expérience Football Manager 2022

926681

926681

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Cependant, Silva est resté avec City et a depuis retrouvé la forme qui faisait autrefois du meneur de jeu polyvalent l’un des meilleurs joueurs de la division, et maintenant les géants de Manchester semblent prêts à récompenser le milieu de terrain avec un contrat massif.

Selon le Sun, City est prêt à augmenter le salaire de Silva jusqu’à 300 000 £, un contrat qui fera du diplômé de l’académie de Benfica l’un des joueurs les mieux payés du club et de la Premier League dans son ensemble.

Bien que l’augmentation de salaire soit surprenante, de nombreux fans de City sont favorables à ce que le club accorde un nouveau contrat à Silva, avec l’un des meilleurs joueurs de Guardiola cette campagne, 27 ans.

Les supporters de la ville supplient le club de remettre un contrat historique à Silva

Photo de Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via .

La star portugaise renaît cette saison au cours d’un été où son avenir avec City semblait incertain, et les fans sur les réseaux sociaux sont en train de préparer des plans pour récompenser Silva.

Voici ce que certains supporters avaient à dire sur Twitter à propos de l’attribution d’un nouveau contrat exceptionnel à la star de City…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

S’il te plaît Pep c’est tout ce que nous voulons. Gardons ce petit génie https://t.co/xWa1c9r9pO – Mancity_Bongoland (@mancitybongo) 19 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Inchallah il accepte https://t.co/L6eGGDQe5v pic.twitter.com/7J2dPXogb8 – CTID💎(TXIKI OUT) (@misfermo2) 19 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Valoir la peine. https://t.co/PGVLWUHUqw – M. Magic B-rice (@Mr_Magic_Bryce) 19 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Payez-lui un peu plus https://t.co/YNFh0OhVC0 – MCFCBIBLE (@MCFCBIBLE1) 19 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bien mérité ! https://t.co/yjTGdN0XqJ – Il y a (@agobakwe_m) 19 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

s’il te plait https://t.co/wzc5LuW6Pu – Pradip Raj Baral (@NepaliManc) 19 décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, 10 occasions créées en 90 min, 123 touches : Arsenal a raté un joyau absolu… et il était libre