Les fans de la WWE adorent le message que Bray Wyatt a envoyé à CM Punk alors qu’ils rendent hommage à Brodie Lee sur Twitter

Les fans de la WWE espèrent toujours que CM Punk fera un retour dans la société un jour, et ils prendront espoir de tout.

Eh bien, cet écrivain n’est pas différent! Et même si une interaction récente entre Bray Wyatt et CM Punk sur Twitter n’avait rien à voir avec cela, c’était sain à voir.

WWE

CM Punk est toujours lié à un retour de catch

Wyatt a réussi à travailler avec Punk avant son départ de la société en 2014. L’année précédente, la famille Wyatt avec Luke Harper et Erick Rowan a fait ses débuts sur la liste principale de la WWE et, bien sûr, ils sont tombés sur le meilleur gars à l’époque, CM Punk.

Le couple n’a jamais réussi à avoir une querelle à part entière. Punk est parti après le Royal Rumble en 2014 et n’a pas lutté depuis. Punk a cependant fait équipe avec Daniel Bryan contre les autres membres de la famille Wyatt.

Wyatt dépeint actuellement The Fiend à la WWE et est sur une trajectoire de collision avec Randy Orton à WrestleMania 37.

Bray Wyatt est récemment revenu à WWE TV

L’histoire avec Orton a été longue. Orton a initialement infiltré la famille Wyatt et a non seulement pris le titre de la WWE à Wyatt, mais il a également incendié son extérieur.

Le Fiend est né de toutes les personnes qui ont fait du tort à Wyatt dans le passé et il était logique qu’Orton soit l’une de ses principales cibles. Le fait qu’Orton l’ait ensuite brûlé vif à TLC l’année dernière n’a fait que rendre The Fiend plus démoniaque.

Wyatt a publié une citation sur Twitter pour symboliser leur rivalité, mais la conversation a finalement abouti à quelque chose de très différent.

«’Un jour, quelqu’un vous brisera tellement que vous deviendrez incassable’ – Le Joker», a posté Bray sur les réseaux sociaux.

CM Punk a répondu: «J’ai essayé de l’avertir. Randal n’a jamais écouté. J’espère que vous ne gardez pas rancune pour ce petit incident de fouet. Bygones et autres… »

J’ai essayé de l’avertir 🤷🏼‍♀️ Randal n’a jamais écouté. J’espère que vous ne gardez pas rancune pour ce petit incident de fouet. Anciens et autres… pic.twitter.com/dYMa4E5l66 – joueur / entraîneur (@CMPunk) 23 mars 2021

Wyatt a ensuite posté une photo de la famille Wyatt avec Punk et a déclaré, avec un cœur noir: « Brodie détesterait nous voir se battre. »

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de la WWE ont adoré voir l’hommage à l’un de leurs héros tombés au combat.

Avec un cri à Luke Hauper ou Jon Huber rip man! – Matthew Walker (@ Matthew06940979) 30 mars 2021

Ou il adorerait ça, tant que vous gagnerez 🙂 – bryan farris (@ bfarris907) 30 mars 2021

Jajajajajaja je t’aime et brodie rip brodie tu me manques brodie – Andrea_ssj (@ Andreassj5) 29 mars 2021

Brodie Lee, alias Luke Harper, est décédée tragiquement le lendemain de Noël l’année dernière à l’âge de 41 ans.

Lee souffrait d’une maladie pulmonaire et est malheureusement décédé après avoir passé plusieurs mois à l’hôpital. Wyatt était très proche de Lee et a ouvertement lutté contre la perte de son ami.

Brodie Lee se tenait au-dessus de l’épaule droite de Bray Wyatt alors qu’ils abattaient CM Punk

CM Punk était également un bon ami de Lee et a fait don des bénéfices de sa marchandise à la famille de Lee – de son vrai nom Jon Huber – à la suite de son décès.

Punk reste hors de la lutte pour le moment, mais Renee Pacquette, collègue de la WWE Backstage, a récemment déclaré au Metro que ce serait dommage qu’il ne revienne jamais.