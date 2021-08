Les fans de la WWE convaincus que Charlotte Flair et Nia Jax s’étaient vraiment battus pendant le match à RAW, Mick Foley réagit : “WTF ?”

in

La lutte professionnelle ne se déroule pas toujours comme prévu et c’était certainement le cas de Charlotte Flair et Nia Jax dans Monday Night Raw.

Les femmes se sont rencontrées hier soir dans un match sans titre et Twitter a été éclairé par des extraits du match qui présentaient une série d’erreurs évidentes et, dans la plupart des cas, douloureuses.

Charlotte Flair et Nia Jax ont échangé des coups durs

Le Temple de la renommée de la WWE, Mick Foley, est plus qualifié que les fans pour savoir ce qui se passait dans ce match et même il était perplexe.

Foley a tweeté: “Je me demandais juste… WTF était avec ce match #CharlotteVsNia?”

Comme vous pouvez le voir dans les clips ci-dessous, les dames n’étaient pas sur la même longueur d’onde.

Un moonsault de Flair vers l’extérieur a vu un Jax en attente manger une botte à la tête. Il n’est pas clair si Jax aurait dû être plus proche afin de « base » pour Flair – ce qui signifie essentiellement arrêter sa chute – n’est pas clair.

Jax est également allé décrocher un casse-épaule sur la championne féminine RAW, mais a fini par lui faire tomber Flair sur la tête.

Les deux femmes n’étant pas sur la même longueur d’onde, les choses se sont effondrées au milieu du match où elles ont commencé à se gifler et cela avait l’air extrêmement désordonné.

Les fans sur Twitter pensaient que Flair et Jax s’y étaient vraiment mis :

Est-ce une bagarre entre Charlotte Flair et Nia Jax ? 👀 #WWERAW – Amoureux de Kpop (@KeolaLovesKpop) 31 août 2021

Charlotte Flair contre Nia Jax était plus un combat légitime que le match de boxe de Jake Paul. #CRU – Greg le Yuppie #StopAsianHate #BlackLivesMatter (@GregYuppie) 31 août 2021

Charlotte a ensuite essayé de courir les cordes et probablement d’entrer dans la prochaine place, mais Jax l’a maintenue dans la position Samaon Drop et clairement aucune des deux femmes ne savait vraiment ce qui allait se passer ensuite.

Finalement, Jax a remporté la victoire sur le champion – ce qui est ennuyeux en soi, mais une habitude caractéristique de la WWE à ce stade – et cela semble suggérer qu’elle est en ligne pour affronter Flair pour le titre.

Il est difficile de savoir exactement ce qui s’est passé ici et il est peu probable que l’une ou l’autre des femmes fasse un commentaire à ce sujet.

La lutte entre Charlotte Flair et Nia Jax semblait réelle

Nia Jax remporterait la victoire sur le champion

Il y a de fortes chances que les choses n’aient tout simplement pas cliqué sur le ring la nuit. S’il doit y avoir plus de matchs Jax et Flair, il sera intéressant de voir dans quelle direction ils vont et si effectivement cela restera le plan.

Alexa Bliss est également en conflit avec Flair en ce moment avec un œil sur le titre, afin qu’ils puissent pivoter avec Jax si nécessaire.