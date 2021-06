Les fans de la WWE divisés alors qu’Alexa Bliss hypnotise Nia Jax au milieu d’un match

in

WWE Hell in a Cell est un pay-per-view que les fans recevront généralement positivement avec deux matchs titulaires offrant un bon soutien du reste de la carte.

Dans l’un des quatre matchs féminins de la carte, Bayley et Bianca Belair ont livré un autre match classique de Hell in a Cell, cette dernière conservant son titre féminin à SmackDown.

Alexa Bliss est le personnage le plus effrayant de la WWE en ce moment

À l’opposé du spectre, Alexa Bliss affrontait Shayna Baszler. La paire a été impliquée dans une querelle surnaturelle au cours des dernières semaines, ce qui est le genre de scénario qui divise toujours les fans.

La poupée ‘Lily’ de Bliss a été au centre des querelles et la fin de RAW il y a quelques semaines a vu le jouet de Bliss kidnapper essentiellement l’ancien combattant de l’UFC.

À Hell in a Cell, Bliss et Baszler ont organisé un match divertissant tout compte fait. L’action était nette et agressive, Bliss continuant à ne pas vendre une grande partie de l’offensive basée sur la soumission de l’ancien champion NXT.

Personne ne voulait regarder Alexa Bliss dans les yeux

Au milieu du match, cependant, Bliss a commencé à montrer des pouvoirs hypnotiques. Reginald et Nia Jax étaient au bord du ring et le premier ne voulait pas la regarder dans les yeux.

Baszler a agi de la même manière lorsqu’elle s’est retrouvée devant l’ancienne quintuple championne féminine et a cessé de manipuler son bras en conséquence.

La partie la plus étrange du match a vu Bliss arrêter et contrôler Jax. Elle a forcé Jax à frapper Reginald au bord du ring, puis ils ont crié à l’unisson.

Bliss est devenu un personnage surnaturel après s’être aligné avec Bray Wyatt l’année dernière. Wyatt décrivait The Fiend, mais il n’a pas été vu depuis WrestleMania où Bliss s’est retourné contre lui et lui a coûté le match contre Randy Orton.

Twitter était un peu en conflit avec Bliss et ses pouvoirs à Hell in a Cell :

J’ai perdu la tête pendant la poubelle d’hypnose Alexa Bliss #HIAC – Tempest The Pickles & Peanut Butter Fan (@TempestWT) 21 juin 2021

DraftKings sera comme : « Comment Alexa Bliss va-t-elle gagner ce match ? [Pinfall] [Submission] [Hypnosis] MOI : 🤨🤨🤨🤨🤨🤨 – Meelz 💪🏾 (@MeelzTV) 21 juin 2021

J’aime beaucoup l’offensive agressive un peu folle d’Alexa Bliss. J’aime aussi la sensation de douleur pour le pouvoir. Il suffit de la rendre folle et d’enlever les trucs d’hypnose et c’est génial IMO #HIAC – Blake (@Blakewgg) 21 juin 2021

Je pense qu’Alexa Bliss devrait contrôler Vince McMahon pour produire une bonne émission de télévision. – Garrett Kidney (@garrettkidney) 21 juin 2021

Moins Lilly, plus ça. J’ai adoré voir Alexa Bliss lutter contre son style unique avec les petites touches de caractère. La partie avec le contrôle de l’esprit était un peu hokey, mais le reste était intrigant. C’était un match pour taquiner le déroulement du match de dimanche avec Shayna. Globalement aimé. #WWERaw https://t.co/jMweHi0plz – Michael Mendonca (@MovieFanMike) 15 juin 2021

Les fans revenant aux spectacles en direct le mois prochain, beaucoup se demandent si la WWE peut ou continuera sur la voie du surnaturel.

De toute évidence, c’est quelque chose sur lequel ils se sont fortement appuyés pendant la période de pandémie où ils ont dû faire preuve de créativité et repousser certaines limites. Rey Mysterio a eu un œil arraché, Braun Strowman s’est noyé et Rey Mysterio et Aleister Black ont ​​été jetés des toits.

Mais être de retour devant les fans rendra plus difficile la réalisation de telles idées et le personnage de Bliss pourrait ne pas avoir les mêmes jambes. Personne ne peut prétendre que Bliss ne dépeint pas très bien le personnage pour le moment, ce ne sont que les éléments du match qui seront un défi.