Les fans de la WWE montrent leur amour pour Toni Storm après avoir quitté l’entreprise

Les fans de la WWE ont été surpris de voir Toni Strom ne plus faire partie de l’entreprise. Selon Fightful Select, Storm et la WWE se sont séparés après que le joueur de 26 ans est rentré chez lui à la suite d’un événement en direct. Cassidy Haynes de Bodyslam.net a ajouté plus d’informations sur Storm.

« Il s’avère que Toni n’a pas exactement demandé sa libération… elle s’est juste levée et a démissionné », a écrit Haynes, selon Inside the Ropes. « A travaillé une triple menace lors d’un salon de la maison hier soir, puis a payé de sa poche pour rentrer chez elle. Elle est rentrée directement chez elle après avoir travaillé la triple menace la nuit dernière et a démissionné. A pris tout le monde par surprise. »

Storm a reçu un gros coup de pouce ces derniers temps après avoir été appelé sur la liste principale de NXT en juillet. Elle a été vue à SmackDown la semaine dernière contre la championne féminine de SmackDown Charlotte Flair et a fini par perdre le match. Storm a participé pour la première fois à la WWE en 2017 et 2018, prenant part au May Young Classic. Elle a perdu en demi-finale en 2017, mais a tout gagné en 2018 en battant Io Shirai au WWE Women’s pay-per-even Evolution. Storm a ensuite rejoint NXT UK où elle a remporté le championnat féminin NXT UK. Voici un aperçu des fans montrant leur soutien à Storm.

Jusqu’à ce que l’on sache pourquoi Toni Storm est sorti, tout ce que je peux dire à atm, c’est… J’ai vraiment aimé son match pour le titre avec Charlotte à Smackdown, c’était rafraîchissant pour Charlotte avec une nouvelle compétition. Toni a été une favorite des fans, elle est bonne sur le ring et a une grande présence – Denise Salcedo (@_denisesalcedo) 29 décembre 2021

Denise Salcedo a ajouté : « De plus, d’après ce que nous avons pu voir de Toni Storm sur NXT/NXT UK, il ne fait aucun doute qu’elle aurait pu être un ajout incroyable et fort à la liste principale. »

Shotzi Cœur Noir

Toni Storm est le package complet ! ABSOLUMENT BADASSSSS !!! – Shotzi (@ShotziWWE) 29 décembre 2021

La superstar de la WWE Shotzi Blackheart montre son amour à Storm. Les deux se sont battus à NXT et ont été appelés à SmackDown en même temps.

Sam Roberts

J’ai hâte de voir ce que fera Toni Storm en 2022. pic.twitter.com/UhHuAehm1V – Sam Roberts (@notsam) 29 décembre 2021

La personnalité de la WWE, Sam Roberts, montre également son soutien à Storm. Il sera très intéressant de voir où va Storm étant donné qu’elle a concouru partout dans le monde.

Toni Storm est All Elite ?

*Toni Storm et la WWE se séparent* Mfs créant et publiant des graphiques «Toni Storm is All Elite»: pic.twitter.com/fyk5tG30qA – Podcast Public Enemies (@TheEnemiesPE3) 29 décembre 2021

Et ce fan a écrit : » Et ce fan a écrit : » Vous savez, depuis très longtemps, j’ai toujours été curieux de savoir ce que veulent les lutteurs : aspirations au championnat, contrôle créatif, stabilité financière, exposition en dehors du catch, etc. Je veux dire, ces choses peuvent exister séparément les unes des autres aussi bien qu’ensemble. »

