Les fans de la WWE ne sont pas satisfaits de l’utilisation de ZOMBIES dans un match, Chris Jericho réagit avec un tweet brillant

À WrestleMania Backlash dimanche, la WWE a fait affronter Damien Priest à The Miz dans un match de bûcheron.

Habituellement, cela signifie qu’une foule de superstars de la WWE entourera le ring de sorte que si l’un des lutteurs du ring tente de s’échapper ou de partir, les bûcherons les renverront sur le ring. Parfois, ils le font en se battant un peu.

Le prêtre Miz et Damien entouré de… .zombies

Mais pour Priest et Miz, ils n’avaient pas que des superstars à l’extérieur du ring – ils avaient des zombies.

Oui, vous avez bien lu. Ils avaient des zombies à l’extérieur du ring. Priest avait dit avec désinvolture à Adam Pearce la semaine dernière qu’ils pouvaient avoir des “ zombies ou des extraterrestres en dehors du ring ” et qu’il s’en fichait. Il s’avère que cela a été pris à la lettre.

La WWE a prévu cela parce que le pay-per-view était sponsorisé par le nouveau film de l’ancien six fois champion du monde Batista, Army of the Dead.

WWE

Batista a annoncé sa retraite de la lutte après avoir perdu contre Triple H à WrestleMania 35 en 2019 et est maintenant une star à Hollywood

Le film Netflix présente Batista et une foule de criminels tentent de réussir un braquage à Las Vegas après avoir été envahi par des zombies et que les morts-vivants sont plus intelligents que d’habitude.

Chris Jericho, légende de la WWE et maintenant star de l’AEW, a réagi au tweet du segment: «Zombies… ZOMBIES? Wow, cela a fait reculer la lutte de 30 ans en arrière.

C’est particulièrement hilarant parce que ce n’est que la semaine dernière que des rapports ont émergé selon lesquels les gens de la WWE estimaient que le match Blood and Guts d’AEW “ faisait reculer l’industrie de la lutte de 30 ans ” selon PW Insider.

Zombies… ZOMBIES? Wow, cela vient de ramener la lutte en arrière de 30 ans. – Chris Jericho (@IAmJericho) 17 mai 2021

Batista – de son vrai nom Dave Bautista – a tweeté avant l’événement: «Je souhaite bonne chance à toutes les superstars de la WWE en compétition ce soir à #WMBacklash. Désolé je n’ai pas pu y arriver… mais certains de mes amis le feront. #ArmyOfTheDead. »

Une fois que les zombies sont apparus, tout est devenu clair ce que signifiait Batista.

La lutte n’est pas un sport, mais allez! Des morts-vivants!

La WWE était tout à fait d’accord avec sa promotion pour Army of the Dead

Le Miz s’est retrouvé entouré de morts-vivants

La plupart des fans, du moins sur Twitter, n’ont pas apprécié la créativité et la promotion croisée de la WWE. La lutte a la capacité d’être un peu amusante parfois, mais cela semblait être un pas trop loin pour certains.

En ce qui concerne l’action réelle, Priest a remporté une autre victoire sur le futur Hall of Famer, The Miz. Après avoir compté sa quatrième victoire sur la Hollywood A-Lister, c’est probablement le bon moment pour faire avancer cette querelle et pousser Priest vers de plus grandes choses.

Qu’est-ce que tu me dis? !! Tu crois que j’ai réservé un tas de putains de zombies. Je suis dans un putain d’avion! Ne devriez-vous pas tweeter Vince?! 🤷🏻‍♂️ https://t.co/Eb8wNdijRI – L’artiste anciennement connu sous le nom de Super Duper Dave (@DaveBautista) 17 mai 2021

Comprennent-ils à quel point il est difficile de s’intéresser à nouveau aux matchs de lutte après avoir vécu cette merde de zombies? – Bryan Alvarez (@bryanalvarez) 17 mai 2021