Les fans de la WWE repèrent une personne cachée sous le ring lors du match de Drew McIntyre et Bobby Lashley à Hell in a Cell

Hell in a Cell est toujours un événement brutal pour la WWE, mais la nuit dernière, il est également devenu étrange.

Non seulement Alexa Bliss utilisait le contrôle mental pour gagner des matchs, mais dans l’événement principal, nous avions des mains malhonnêtes qui faisaient des apparitions !

La querelle de Bobby Lashley et Drew McIntyre est enfin terminée

McIntyre et Lashley se sont battus pour le titre de la WWE à l’intérieur de Hell in a Cell avec la stipulation que si l’Écossais ne pouvait pas vaincre le Tout-Puissant, il n’obtiendrait plus de coups au titre.

Le match a été une affaire épuisante, les deux hommes ayant subi de nombreuses punitions par armes. McIntyre a eu le pire avec des coups de bâton de kendo et son corps était jonché de blessures à la fin du concours.

Mais après avoir reçu une raclée à l’extérieur du ring, les fans aux yeux d’aigle ont remarqué une main malhonnête repoussant une partie des décombres de la table cassée.

McIntyre reçoit un coup de main !

Parfois, des superstars sont postées sous le ring si elles doivent faire une apparition plus tard dans la nuit, mais personne n’a émergé.

Il y a des moniteurs et autres sous le ring afin que quiconque se trouve en dessous sache quand c’est le moment de faire un run-in ou tout ce qu’il veut – mais ce n’était pas ça.

À ce stade, nous n’avons aucune idée de qui c’était sous le ring ou pourquoi ils étaient là – mais c’était une chose tout à fait bizarre à voir.

Lashley et McIntyre ont eu une guerre à Hell in a Cell

McIntyre a été à peu près exclusivement impliqué dans le titre depuis WrestleMania 36 où il a remporté la ceinture de Brock Lesnar, à l’exception de quelques matchs avec Sheamus plus tôt cette année.

Maintenant, il passe à autre chose avec Money in the Bank et SummerSlam à l’horizon. Les fans reviennent le mois prochain aux émissions en direct de la WWE et Lashley sera probablement le champion quand ils le feront.

McIntyre a ressenti les effets de Hell in a Cell

Il pourrait bien se diriger vers une querelle avec Brock Lesnar pour titrer une carte SummerSlam qui aura lieu au Allegiant Stadium de Las Vegas le 21 août.