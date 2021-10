Les fans de la WWE ont appris la nouvelle du diagnostic de cancer de « Hacksaw » Jim Duggan cette semaine. Après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence la semaine dernière, Duggan s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il souffrait d’un cancer de la prostate et qu’il subirait une intervention chirurgicale vendredi.

« Salut les amis. Vous savez, Debra et moi, nous partageons toujours les bons moments avec vous, mais aujourd’hui, nous avons pu partager les mauvais moments », a déclaré Duggan dans la vidéo. « On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate et je me fais opérer demain. En fait, cela dure depuis quelques mois maintenant, et Debra et moi vivons avec et nous nous préparons. Mais la réalité est là, et je descends à Charleston demain pour me faire opérer du cancer.

« Alors, je sais que vous avez pensé et prié pour moi à ce sujet lors de la dernière opération. S’il vous plaît, pensez à moi ce vendredi alors que je vais me faire opérer du cancer à Charleston. Debra tiendra tout le monde au courant, mais je veux prendre un rompez avec les médias sociaux. Alors merci pour toutes vos pensées et vos prières, et nous vous verrons sur la route avec la grâce de Dieu et la compétence des médecins. Je vous aime. » Voici un aperçu des fans de la WWE rendant hommage à Duggan.

Une personne a écrit sur Instagram : « Jim, reste fort. Ma femme et moi prierons pour toi. Debra, nous ne t’oublions pas non plus. Restez fort pour vous deux. En espérant un prompt rétablissement, Tough Guy ! «

La page Instagram de Duggan indique: « L’opération de Jim s’est déroulée comme prévu. Il se repose confortablement maintenant. Merci pour vos prières, vos bonnes vibrations et vos vœux. Veuillez les poursuivre pendant qu’il continue de guérir. »

Bonne chance à Jim Duggan qui doit subir une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate demain. – Dave Meltzer (@davemeltzerWON) 28 octobre 2021

Un fan a écrit sur Twitter : « L’homme a le même aspect que dans mon enfance, il boit à la fontaine de jouvence et il va écraser cette opération demain. Le cancer a choisi le mauvais combat… »

La femme de Hacksaw Jim Duggan a publié une mise à jour indiquant que son opération du cancer de la prostate s’était bien déroulée. Prières au Hall of Famer de la WWE pour un prompt rétablissement. pic.twitter.com/c8ElqIeogo – Doug Rush ™️ (@TheDougRush) 29 octobre 2021

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Triste nouvelle, la scie à métaux Jim Duggan vient d’annoncer qu’il a un cancer de la prostate.

Pensées positives, prières, bons vœux, bonne chance et bravo à Hacksaw Jim Duggan qui a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Il a déjà vaincu le cancer et il recommencera – Mulet de Meng (@MengsMullet) 28 octobre 2021

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: « S’il vous plaît, tout le monde dit une prière pour la scie à métaux Jim Duggan et sa famille pour que son cancer de la prostate disparaisse s’il vous plaît scie à métaux, je suis votre plus grand fan s’il vous plaît, sentez-vous mieux guérissez bientôt, dur, je prierai pour vous hooooooooooo. «

Prières et ondes positives à « Hacksaw » Jim Duggan. Le nord de l’État de New York est fort ! – « Lebaneasy Rider » George Gatton (@GeorgeGattonISW) 29 octobre 2021

Et ce fan a écrit: « Le membre du Temple de la renommée de la WWE, Jim Duggan, a annoncé sur son compte Instagram plus tôt dans la journée qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Il a appris la nouvelle il y a quelques mois et subira une intervention chirurgicale pour enlever le cancer demain. J’envoie mes meilleurs vœux à Duggan et à sa famille. »

