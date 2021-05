Les fans de l’Atlético se retrouvent à Wanda

15/05/2021 à 11:19 CEST

Les fans de rojiblanca répéteront l’expérience de mercredi dernier contre la Real Sociedad demain. El diario SPORT ha vuelto a tener acceso a la convocatoria realizada por los hinchas del Atlético de Madrid para el duelo ante el Osasuna y donde podría proclamarse campeón de Liga, siempre en función de lo que suceda en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y Real Madrid.

L’appel est lancé sous le slogan «Allons-y Atleti», où il annonce que «dimanche, nous continuerons à concourir & rdquor; et où il rencontre les fans à partir de 17h00 pour faire un «grand aperçu rouge et blanc». Le point de rencontre c’est le bas sud où ils attendront l’arrivée de l’équipe au stade puis applaudiront «de l’extérieur de l’équipe tout au long du match».

Tous les participants sont priés de le faire avec la chemise rouge et blanche car, comme le dit la convocation à laquelle ce journal a eu accès, «Il reste deux finales. Nous allons donner le par le champion Atleti & rdquor;. La convocation se fait sous le hashtag #EldomimgoAlmetropolitano. Rappelez à tous ceux qui viennent de porter le masque et de respecter, dans la mesure du possible, la distance de sécurité.

Ils se rendront à Valladolid

Dans l’éventualité où l’Atlético de Madrid ne remporterait pas le titre ce week-end, les supporters des rojiblancos prévoient de se rendre au stade Zorrilla pour le dernier match dimanche 23 contre Valladolid. Un voyage qui se fera en voiture individuelle pour éviter tout contact direct lors du voyage dans la ville de Valladolid