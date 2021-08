Le médecin légiste, le Dr Melinda Warner, est depuis longtemps un personnage préféré des téléspectateurs de Law & Order: Special Victims Unit. Le personnage, joué par Tamara Tunie, était autrefois un acteur principal et a continué à faire plusieurs apparitions dans la série. Elle a été vue pour la dernière fois dans l’épisode tendu “Trick-Rolled at the Moulin”, qui a été diffusé en mai. Warner est un personnage tellement aimé que certains fans espèrent même qu’elle pourrait avoir son propre spin-off.

“J’ai beau faire [an] SVU rewatch depuis le début et je veux un [B.D. Wong’s character] Série dérivée du Dr Huang et du Dr Melinda. Je regarderais ça toute la journée tous les jours”, a tweeté un fan en juillet. “Des tas de personnages de SVU méritent un spin-off, comme George, Olivia, Amanda, Melinda, Munch et Alexandra”, a tweeté un autre l’année dernière.

(Photo : Virginia Sherwood/NBC)

Sur Reddit, certains fans ont partagé à quel point ils voulaient que Melinda revienne en tant que régulière de la série. “Melinda aurait dû avoir un spin-off au sommet de SVU”, a écrit un fan. “Je l’adore absolument. Sa compassion, sa netteté et son sens de l’humour. La série a besoin d’elle en retour”, a commenté un autre.

Melinda a été vue pour la première fois dans la saison 2 lorsqu’elle a été présentée comme un personnage récurrent. Elle a été promue série régulière pour la saison 7 en 2005, mais est revenue à la saison 13 en 2011. Elle a continué à faire des apparitions régulières dans la série jusqu’à la saison 17. Depuis lors, elle est régulièrement revenue pour des spots d’invité.

On ne sait pas si Tunie aura le temps d’apparaître dans Law & Order: SVU ou Law & Order: Organized Crime cette saison puisqu’elle travaille sur Cowboy Bebop de Netflix. Elle a également récemment joué dans A Journal for Jordan de Denzel Washington, qui sortira le 22 décembre. Le film met en vedette Michael B. Jordan en tant que sergent qui a écrit un journal de conseils pour son fils en bas âge alors qu’il servait en Irak. Chante Adams et Robert Wisdom sont également à l’affiche du film.

Bien qu’il serait cool de voir Tunie plus souvent sur SVU, les fans ont été plus préoccupés par Det. La relation entre Elliot Stabler et le capitaine Olivia Benson va de l’avant. Christopher Meloni et Mariska Hargitay ont taquiné les fans avec une photo des deux proches de s’embrasser. Meloni est revenu dans la franchise après une absence de 10 ans plus tôt cette année pour diriger le crime organisé, et a fait plusieurs apparitions sur SVU tout au long de la saison. Les deux émissions reviennent sur NBC le jeudi 23 septembre.