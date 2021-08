Les fans de Leeds martèlent Raphael Varane, Jamie Vardy célèbre de manière hilarante et quelques débuts épiques en Premier League

Football de Premier League – oh mon dieu, tu nous as manqué !

Vendredi soir, il y avait une joie débridée alors que Brentford battait Arsenal et samedi suivait avec encore plus de magie – et vous avez tout entendu sur talkSPORT.

.

Manchester United a remporté une victoire 5-1 sur ses rivaux de Leeds en début d’après-midi

.

Les fans étaient de retour dans les stades de Premier League et ils semblaient incroyables

Les buts étaient à l’ordre du jour, comme si tout le monde réservait une friandise à ses fans. Nous en avons eu 25 en sept matches dans l’après-midi alors que la Premier League faisait son show.

Il y a eu une raclée lorsque Manchester United a battu Leeds 5-1, deux retournements de situation alors que Brighton et Everton sont revenus par derrière pour battre Burnley et Southampton, respectivement.

Pendant ce temps, il y avait une tournure pour les livres alors que Watford battait les gros dépensiers Aston Villa, et il y avait aussi des victoires pour Chelsea, Leicester City et Liverpool.

Mais quels ont été les moments qui se sont démarqués des autres ? talkSPORT.com revient sur une brillante journée d’action.

.

Les fans de Watford étaient ravis d’être de retour en Premier League 1. Les fans de Leeds martèlent Raphael Varane

Manchester United pensait qu’ils étaient intelligents en annonçant une autre énorme nouvelle signature avant le coup d’envoi contre leurs rivaux.

Quelle meilleure façon de faire bouger la foule que de révéler que l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde avait signé pour le club.

Il a défilé sur le terrain, présentant son nouveau maillot n°19, que beaucoup ont sans aucun doute acheté après le match.

Cela se passait si bien, puis les fans de Leeds se sont impliqués.

talkSPORT vous a apporté des commentaires en direct et exclusifs du match et tout ce que nous avons pu entendre alors que le Français se promenait sur le gazon sacré du Theatre of Dreams était… “Qui diable êtes-vous?”

Les fans à l’extérieur sont de retour – et nous vous saluons !

.

Varane a reçu un accueil enthousiaste de la part des fidèles d’Old Trafford, mais les fans de Leeds se sont fait entendre

.

Les fans de Leeds se sont assurés de gâcher le grand moment de Varane et talkSPORT a tout entendu – même les mots vilains ! 2. Rachat pour Marcos Alonso

Presque chaque été, à l’exception de celui où il a signé pour Chelsea, l’Espagnol a été lié à un transfert loin de Stamford Bridge.

Il est bon mais pas assez bon pour beaucoup et même cet été, il a été présenté comme un possible poids dans l’accord des Blues pour Romelu Lukaku.

Au lieu de cela, l’arrière gauche a marqué un beau coup franc pour leur donner l’avantage contre Crystal Palace.

Cela rappelait son but contre Tottenham à Wembley en août 2017, et les supporters de l’ouest de Londres ont tout autant adoré.

Chilwell et le vainqueur de l’Euro 2020 Emerson Palmieri se demanderont ce qu’ils doivent faire pour le dépasser en ce moment.

.

Un coup franc fabuleux d’Alonso a permis à Chelsea de partir

.

Alonso a célébré son but avec style le samedi d’ouverture de la saison 3. Des célébrations sensationnelles

Jamie Vardy aime les moments de folie après un but, surtout devant des supporters rivaux.

Il s’est déjà moqué de Crystal Palace, battant des bras comme un oiseau devant les supporters des Eagles.

Aujourd’hui, c’était Wolves qui au bout de sa merde.

Après un travail époustouflant de Ricardo Pereira sur la droite, Vardy est rentré à la maison pour les Foxes et, prenant sa bouche, il a hurlé dans l’air de Leicester.

.

Les fans du King Power ont raté des scènes comme celle-ci – oui, nous voulons dire Jamie Vardy hurlant comme un loup

À l’opposé de l’échelle, nous avons vu Trevoh Chalobah de Chelsea montrer ses émotions après avoir marqué lors de ses débuts en Premier League.

Nous avons également eu Paul Pogba donnant à Fred un ferroutage pour Manchester United, quelques genoux de Bruno Fernandes et Alexis Mac Allister se déchaîner après avoir marqué le vainqueur de Brighton contre Burnley – voyons ce que dimanche nous réserve…

.

Chalobah était entouré de ses coéquipiers alors qu’il s’agenouillait sur le sol après son premier but en Premier Legaue 4. Des débuts éblouissants

Vous savez déjà comment s’est passé le premier départ de Chalobah en Premier League et de nombreux joueurs ont également apprécié de très bonnes introductions.

Pour Watford, Emmanuel Dennis et Juan Hernandez ont tous deux marqué lors de leurs premiers matches de championnat pour le club, tandis que le premier était son premier but en championnat depuis décembre 2019.

Peter Etebo a également pris le départ lors de la victoire 3-2 contre Aston Villa, ce qui renforcera certainement la confiance de la star du prêt de Stoke.

Ailleurs, Adam Armstrong a marqué un super but lors de son premier départ à Southampton, mais ce n’était pour rien alors qu’Everton est revenu pour gagner 3-1, Andros Townsend obtenant sa première passe décisive pour les Toffees ce jour-là.

.

Dennis était l’une des deux stars de Watford à marquer lors de leurs débuts en Premier League

.

Armstrong a marqué un beau but mais était du côté des perdants contre Everton

Et alors qu’il était peut-être du mauvais côté du score à Goodison Park, les supporters des Saints se sont extasiés sur le potentiel de Tino Livramento.

Cependant, tout le monde n’a pas passé une bonne journée, les as d’Aston Villa Emi Buendia, Leon Bailey et Danny Ings s’inclinant face à Watford, même si ces deux derniers ont obtenu respectivement une passe décisive et un but.

Pendant ce temps, Francisco Trincao était peut-être du mauvais côté d’une défaite 1-0, mais a montré ses compétences passionnantes contre Leicester.

Oh, et Jadon Sancho a fait une petite apparition dans le battement de Leeds de Manchester United.

.

Sancho a obtenu 15 minutes contre Leeds mais le mal était déjà fait. 5. Les fans

D’accord, les compétences présentées étaient plutôt bonnes, mais en réalité, c’est vous, les fans, qui rendez le football spécial.

Comme nous l’avons vu pendant la pandémie, les cris en écho des footballeurs et des managers et le vacarme généré par ordinateur n’étaient pas un patch sur le chœur des foules auquel nous sommes si habitués.

Les chants, les acclamations – même les plus ironiques – les oles, et les applaudissements, rendaient les atmosphères électriques.

Pendant ce temps, les torse nu, les habillés et les visages peints le rendaient éclectique.

Le rugissement qui suivait chaque but était comme toutes les plus grandes symphonies réunies – nous avons adoré chaque minute !

Vivement le reste de la saison !

.

Un fan de Manchester United a de grands espoirs pour la nouvelle saison

.

Les fans n’ont pas pu résister à un rire alors qu’ils retournaient dans les stades

.

Les fans de Liverpool ont apprécié leur sortie à Carrow Road

