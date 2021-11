Les fans de Leeds souhaiteraient avoir signé un as de 15 millions de livres sterling, les rivaux « ont joué un œillère »

Photo de Stephen Pond/.

Alors que Leeds United a dû regretter l’absence d’un ailier venu d’outre-Manche lors de la défaite 2-1 de dimanche contre Tottenham Hotspur, le patron de Burnley, Sean Dyche, était une fois de plus redevable à sa propre importation de Ligue 1 alors que les Clarets se battaient pour réclamer un point dans un match nul 3-3 à l’envers avec Crystal Palace.

Burnley a certainement rompu avec la tradition lorsqu’ils ont recruté Maxwel Cornet de Lyon en août.

Et pas seulement parce qu’à 15 millions de livres sterling, il est devenu le footballeur le plus cher de leur histoire.

Les surperformants éternels de la Premier League n’avaient pas recruté de joueur hors du Royaume-Uni depuis Steven Defour en 2016.

Mais, étant donné la façon dont Cornet s’est installé dans la vie à Turf Moor, Burnley sera peut-être tenté de regarder plus loin que Stoke, Bristol et Swansea à partir de maintenant.

« Je pense que nous allons nous asseoir à la fin de la saison et regarder juste un résumé de ses meilleurs buts », a rayonné son coéquipier de Burnley, Chris Wood, en réfléchissant à la volée battante de Cornet contre Crystal Palace (Indépendant).

« Il a une qualité fantastique en tant que joueur, vous le voyez sur le terrain, et nous avons de la chance de l’avoir. Que cela continue longtemps.

Le gain de Burnley est la défaite de Leeds avec Maxwel Cornet

Ce premier coup de foudre samedi après-midi était le cinquième but de Cornet en seulement six départs en Premier League.

Seul le magnifique Mo Salah a un meilleur ratio de buts par match dans l’état actuel des choses (WhoScored).

Photo de Nathan Stirk/.

En fait, Cornet a déjà marqué plus de fois ce trimestre qu’il ne l’a fait dans l’ensemble du dernier – même s’il faut dire que le joueur de 25 ans a passé une grande partie de 2020/21 à jouer comme arrière gauche plutôt que gauche. ailier.

Comment Marcelo Bielsa doit souhaiter avoir un véritable talent gagnant comme Cornet à appeler en ce moment (The Sun).

Leeds n’est qu’une place et deux points au-dessus de Burnley au classement de la Premier League. Et, tandis que Dan James et Jack Harrison ont sans doute produit leurs meilleures performances de la saison aux Spurs, une équipe blanche sans Raphinha ressemble aux Red Hot Chili Peppers sans John Frusciante, le bureau américain sans Steve Carrell.

Ce n’est tout simplement pas aussi magique.

Voici ce que certains supporters de Leeds United sur Twitter avaient à dire à propos de Cornet :

Gallagher a fière allure, tout comme Cornet à Burnley, qui a été répandu avant l’arrivée de Firpo – stickeys miel (@stickeyshoney) 22 novembre 2021

Aurait dû aller pour Maxwell Cornet bien à Burnley – CampFreddie (@eRotation) 21 novembre 2021

j’ai dit exactement la même chose – Parlez de Leeds (@talkaboutlufcv2) 21 novembre 2021

Firpo et roberts🙄🙄 je veux dire roberts que nous connaissons tous loin du joueur de Premier League, demandez à Kieffer Moore !! – Cordes pour yasmin (@CMcCartan5) 21 novembre 2021

Norwich change manager et gagne

Burnley achète un buteur à Cornet

Newcastle a plus d’argent que le monde

Villa faire entrer Gerrard, gagner

Watford obtient Ranieri et commence à gagner Nous perdons Raph n Rod. Les gens ne peuvent pas dire que nous n’avons pas besoin de faire quelque chose cette fenêtre de janvier. Sûrement? #lufc – N9 (@Bollakzoid) 21 novembre 2021

Je ne les aime peut-être pas… mais Burnley a joué un blinder en obtenant Maxwell Cornet pour 15 millions de livres sterling #MatchOfTheDay #MOTD – Jay LUFC 🎮💛💙 (@GrumpyDad182) 21 novembre 2021

On pourrait signer Cornet, on pourrait signer Perraud, mais on a bien sûr décidé de signer Firpo qui n’était pas en forme et sans confiance au Barça. – Kamil Biały (@Lajt89) 21 novembre 2021

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

