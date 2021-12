Les fans de Leeds United n’ont vraiment pas aimé un joueur d’Arsenal

Photo de Michael Regan/.

Certains fans de Leeds United se sont rendus sur Twitter pour donner leur réaction au tacle du milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhala sur l’ailier Raphinha.

Leeds a subi une défaite 4-1 contre Arsenal à Elland Road en Premier League samedi soir.

C’était une victoire assez confortable pour l’équipe de Mikel Arteta.

Et ils l’ont mérité.

Cependant, il y a eu un incident particulier qui n’a pas plu aux fans de Leeds.

Xhaka a semblé piétiner l’ailier de Leeds Raphinha.

Cela ressemblait à un défi désagréable, mais le milieu de terrain international suisse n’a pas été expulsé.

La légende d’Arsenal, Martin Keown, a critiqué Xhaka lors du match du jour sur BBC One.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Et certains fans de Leeds ont également critiqué la star d’Arsenal sur Twitter, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Faute de Xhaka sur Raphinha, c’est une intention malveillante et un rouge droit.

3e but, Saka est hors-jeu.

1er but, ressemblait à une faute sur Forshaw.

Beaucoup plus de points positifs de la 2ème mi-temps, mais par dieu, nous sommes épuisés. Cela n’aurait fait aucune différence pour le score, mais comment il dirait Xhaka rester impuni pour ce défi sur Rapha. C’était un rouge toute la journée

Honteux. Xhaka encore une fois. Et au moins la 2e fois que cette faute exacte est restée impunie sur Raphinha cette saison. VAR perte de temps absolue, sauf si vous êtes fermé comme à 6 bien sûr. 🤬🤬🤬#lufc https://t.co/D4oizEBPA1

@premierleague pourquoi Xhaka n’a-t-il pas été réservé pour perdre du temps, puis donné un rouge pour un tampon clair et dangereux sur Raphinha? Vu des fautes moins dangereuses cette saison, punies beaucoup plus sévèrement. Pas de cohérence, gaspillage total de VAR et dit joueur rigole ! S’il vous plaît, expliquez. Plaisanter! #lufc

– Mark Richardson (@Marko_1979) 18 décembre 2021