Les fans de Leeds United pensent qu’une signature d’Orta l’a « massivement intensifié »

Leeds United a produit un autre spectacle tardif en faisant match nul 2-2 avec Brentford dimanche après-midi, avec Tyler Roberts sur la feuille de match.

Leeds a pris l’avantage alors que Roberts a décoché le centre de Raphinha, mais Brentford est revenu dans le coup.

Shandon Baptiste a ramené le niveau des Bees avant que Sergi Canos n’achève le revirement en plaçant Brentford devant.

Leeds cherchait désespérément un égaliseur et il restait plus de secondes à jouer, le remplaçant Patrick Bamford marquant son retour de blessure avec un but.

Après avoir marqué tard pour battre Crystal Palace en milieu de semaine, ce fut un autre moment de dernier souffle pour Leeds.

Marcelo Bielsa n’arrive toujours pas à faire démarrer son équipe cette saison, et les fans sont inquiets – mais sont également ravis pour Roberts.

Les fans de Leeds United font l’éloge de l’affichage de Roberts

Les fans de Leeds ont beaucoup critiqué l’attaquant Roberts ces derniers temps, son manque de buts étant préoccupant.

Pourtant, après une solide performance contre Brighton et Hove Albion le week-end dernier, Roberts a de nouveau impressionné contre Brentford.

Les fans ont fait l’éloge du Gallois, suggérant qu’il l’a considérablement intensifié ces derniers temps.

D’autres ont salué Roberts pour son rythme de travail tout en pensant que certains fans seront réduits au silence par son affichage.

Bravo Roberts, j’ai énormément augmenté ces deux derniers matchs #lufc – 🔥 (@querishi_) 5 décembre 2021

Vous ne pouvez pas reprocher à son éthique de travail et à son énergie cette seconde moitié.. Tyler Roberts tire sa révérence 👏🏼 #MOT – 𝙅𝙖𝙘𝙠𝙤 (@Jacko__LUFC) 5 décembre 2021

Tyler Roberts encore brillant aujourd’hui en fera taire au moins #lufc – Lucas Kel (@kel392) 5 décembre 2021

Fairplay à Roberts to tbf a fait un grand changement, a bien pris son but et était une menace – Niall Smith (@Niall_LUFC) 5 décembre 2021

C’est 3 bonnes performances d’affilée maintenant pour Roberts. Je suis aussi heureux que n’importe qui de voir qu’il trouve enfin la forme dont il est capable #lufc – Leeds United hors contexte (@LUFCOOC) 5 décembre 2021

Tyler Roberts a fait un bon match, j’espère faire taire quelques râleurs #lufc – placide (@placid_casual) 5 décembre 2021

Je dois donner du crédit là où le crédit est dû, Roberts a un très bon match jusqu’à présent. Une fois que sa confiance est élevée, il est un bien meilleur joueur. Gardez-le tyro – JoshMc02 (@MLufc02) 5 décembre 2021

Vraiment content pour Tyler Roberts aujourd’hui. Il s’y est accroché, a couvert ses oreilles des critiques et s’est contenté de s’y mettre. A été l’un des meilleurs joueurs de Leeds lors des 3 derniers matchs, avec un premier but à domicile en PL en récompense cet après-midi. ?? – Bryn (@BrynLaw) 5 décembre 2021

