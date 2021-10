La CW a ramené les téléspectateurs dans les années 1990 avec son redémarrage de Legends of the Hidden Temple, qui a fait ses débuts dimanche soir. Contrairement à l’émission originale de Nickelodeon, les concurrents sont des équipes d’adultes, participant aux défis pour 25 000 $. La comédienne Cristela Alonzo est l’animatrice de l’émission, qui n’est pas non plus tournée à l’intérieur d’un studio. L’épisode a fait vibrer les fans de longue date de l’émission originale sur les réseaux sociaux, certains accueillant la nouvelle version. D’autres l’ont trouvé « dingo » et manquant du charme de l’original.

Legends of the Hidden Temple a fait ses débuts sur Nickelodeon en 1993, avec trois saisons diffusées jusqu’en novembre 1995. Bien que seulement 120 épisodes aient été produits, la série était constamment diffusée sur Nick GAS pour maintenir la série en vie. Créé par David G. Stanley, Scott A. Stone et Stephen Brown, le spectacle est centré sur Olmec (Dee Bradley Baker), qui a partagé les règles de chaque défi. L’émission originale a été filmée devant un public de studio en direct, contrairement au redémarrage. La nouvelle série propose également une animation expliquant le contexte de chaque défi.

Dans la nouvelle série, des équipes de deux adultes s’affrontent. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 48 000 candidatures, a déclaré Stone à Entertainment Weekly. L’une des raisons pour lesquelles ils ont emmené le spectacle à l’extérieur était d’épuiser les concurrents le plus rapidement possible. « C’est un peu plus grand que la baignoire de 2 pieds de profondeur que nous avions en studio », a déclaré Stone à propos du parcours de 8 pieds de profondeur. « Le premier défi est de nager dessus, et ils sont tous épuisés. Je le serais aussi! »

Stone voulait également apporter une représentation authentique de la culture maya à l’écran dans le nouveau spectacle. La course originale a été faite sans consultant, alors Stone a déclaré qu’il s’agissait simplement d’une encyclopédie d’idées. « Je veux dire, c’est de là que tout est venu. C’est maintenant, vous savez, combien d’années plus tard, et nous avons en fait engagé un expert mayaniste pour nous assurer que tout ce que nous avons fait avec notre émission était plus authentique », a-t-il déclaré à EW.

Dans son examen du redémarrage, Variety a suggéré que le spectacle n’était fait que pour les personnes qui se souviennent du spectacle original. Après tout, en se concentrant sur les adultes, la série ressemble maintenant à une version très thématique de Wipeout and Survivor. Les fans de longue date qui l’ont écouté l’aimaient toujours, beaucoup se moquant d’être des singes verts, des iguanes oranges, des jaguars rouges, des barracudas bleus, des iguanes oranges, des perroquets violets et des serpents argentés pour toujours. De nouveaux épisodes sont diffusés le dimanche à 20 h HE sur The CW. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi au nouveau spectacle.

« Les légendes du temple caché ont rencontré une race incroyable »

Le remake de Legends of the Hidden Temple est de si mauvaise qualité de production que c’est triste – Président de l’Association des anciens évêques Sycamore (@phathead) 11 octobre 2021

« Les légendes du temple caché ont rencontré Amazing Race », a écrit un téléspectateur.

précédentsuivant

« Obtenir la chance de le revivre »

Je sais que la coupe « interview au milieu de l’émission » est très, très moderne, mais je ne l’aime tout simplement pas. #LegendsOfTheHiddenTemple – ⚡ Thandrie 🌒🌕🌘 (@ TheyAreThandrie) 11 octobre 2021

« Legends of the Hidden Temple était mon émission préférée quand j’étais enfant. Avoir la chance de la revivre ce soir sur CW », a écrit un fan.

précédentsuivant

‘C’est loufoque’

En fait, je suis content que les joueurs ne soient pas obligés de porter des embouchures dans cette version afin que nous puissions entendre les équipes communiquer entre elles pendant les défis. #LegendsOfTheHiddenTemple – Nate Weeks (@NateWeeks1) 11 octobre 2021

« Honnêtement, les légendes originales avaient une sensation sombre, effrayante et tendue avec peu de technologie … C’est maladroit, trop léger avec trop de technologie », a écrit un téléspectateur.

précédentsuivant

« Même pas sûr de ce qu’ils essaient de faire avec ça »

Omg, ils ont redémarré les légendes du temple caché mais pour les adultes. Tu paries ton joli cul que je regarde ça – Elissa Rose (@ChattyCabi) 11 octobre 2021

Toutes les réponses à l’émission n’ont pas été positives. « Je ne sais pas. Peut-être que j’ai vieilli. Mais ce nouveau spectacle de Legends of the Hidden Temple n’est pas génial. Je peux regarder l’ancien encore et encore. Mais ça? Pourquoi ont-ils fait ça pour les adultes? Je ne sais même pas ce qu’ils’ essayez de faire avec », a écrit un téléspectateur.

précédentsuivant

« Très bonne révision »

Euh… Je vais avoir des mots sur les nouvelles Légendes du Temple Caché. – Emily McAwesome (@ouranemily) 11 octobre 2021

« Regarder les nouvelles Légendes du temple caché. C’est une très bonne révision de l’émission originale jusqu’à présent. Je m’attends toujours à jurer à l’écran alors que personne ne peut assembler un singe en 3 pièces », a écrit un téléspectateur.

précédent