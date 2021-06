Les fans de Legends Of Tomorrow ressentent toutes les sensations après l’épisode Big Sara de Caity Lotz

Le moment qui a vraiment fait fondre les fans est arrivé vers la fin de l’épisode. Après s’être à nouveau réunie avec le reste des Légendes, l’équipe a commencé à retourner vers le Waverider. Cependant, Sara a arrêté Ava et s’est agenouillée pour finalement proposer. Ava lui a donné un « Oui » prématuré et le reste des Légendes se sont retournés pour assister au beau moment. Après avoir officiellement dit « Oui » et s’être embrassé, un feu d’artifice a éclaté, grâce à une bombe attachée à une fausse Sara. Dans l’ensemble, c’était plus que prévu, comme l’a souligné un fan :