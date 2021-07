Les fans de l’émission d’aujourd’hui ne peuvent pas gérer la réaction de Hoda Kotb Suni Lee

Hoda Kotb est pour toujours l’une des meilleures pom-pom girls de l’équipe américaine. La star de l’émission Today n’a pas pu contenir son enthousiasme jeudi en regardant la gymnaste olympique Sunisa “Suni” Lee participer à la finale individuelle du concours multiple. Il se trouve que quelqu’un a enregistré Hoda en train d’encourager Suni pendant sa routine au sol – et la réaction de Hoda, comme vous pouvez le voir ci-dessous, est vraiment merveilleuse.

Entre Hoda s’appuyant nerveusement sur la rampe pour sauter et frapper son poing en l’air après que Suni ait réussi sa dernière cascade, Internet ne pouvait pas en avoir assez de la star de NBC.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

“Prenons tous un moment pour l’apprécier pour avoir maman quand les mamans ne pouvaient pas venir”, a déclaré un utilisateur de Twitter, faisant référence aux protocoles stricts COVID-19 qui empêchaient les membres de la famille olympique d’assister en personne. “Hoda est la plus mignonne ! J’aime son cœur”, a déclaré un autre. “Hoda est un trésor pour l’esprit sportif et le soutien”, a annoncé un autre fan d’aujourd’hui.

Comme l’a souligné l’éditeur de la vidéo, Hoda dégage définitivement des vibrations qui rappellent les parents de l’ancien gymnaste de l’équipe américaine Aly Raisman, qui sont devenus viraux pour leurs réactions carrément hilarantes en regardant leur fille pendant les Jeux de Londres de 2012.

Dans l’émission Today, une Jenna Bush Hager riant s’est moquée de la vidéo de réaction de Hoda, ce qui a incité Hoda à expliquer pourquoi elle était si excitée de voir Suni concourir. “Vous passez la moitié de votre temps à leur demander de bien faire”, a déclaré Hoda. “Pas qu’ils aient besoin de nous.”

Au final, Suni est arrivée en tête avec un score de 57 433, remportant l’or au concours multiple devant la Brésilienne Rebeca Andrade en deuxième et Angelina Melnikova du Comité olympique russe en troisième.

Wally skalij

La victoire a été particulièrement émouvante pour Suni, qui a surmonté beaucoup d’épreuves ces dernières années. En 2019, son père John Lee a été paralysé de la poitrine vers le bas après être tombé d’une échelle. Et l’année dernière, Suni a perdu sa tante et son oncle à cause de COVID-19. Elle a également eu une fracture du pied et une blessure au tendon d’Achille en 2020.

“Les deux dernières années ont été absolument folles avec COVID et ma famille et tout le reste”, a déclaré Suni aux journalistes, selon CNN. “Cette médaille signifie vraiment beaucoup pour moi car il y a eu un moment où j’ai voulu arrêter et je ne pensais tout simplement pas que je serais un jour ici, y compris les blessures et tout. Il y a donc beaucoup d’émotions, mais je ‘ Je suis vraiment super fier de moi pour m’y tenir et croire en moi. »

Nous aussi… et, bien sûr, Hoda l’est aussi !

Kayla Keegan Rédactrice principale des nouvelles et du divertissement Kayla Keegan couvre tout ce qui concerne le divertissement, la culture pop et l’espace des célébrités pour Good Housekeeping.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io