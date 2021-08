Les fans de Levar Burton continuent de s’énerver alors que les hôtes permanents se sont solidifiés

Mercredi, Sony Pictures Television a annoncé les nouveaux animateurs permanents de Jeopardy !, mais certains fans ont seulement entendu dire que ce ne serait pas LeVar Burton. Burton est le premier choix de nombreuses personnes depuis des mois maintenant, et Jeopardy ! les producteurs semblaient envisager sérieusement l’idée. Au lieu de cela, The Daily Beast a rapporté que Mike Richards prendra la relève en tant qu’hôte du jeu télévisé syndiqué.

Richards a été producteur exécutif sur Jeopardy! depuis 2020, et sur The Price is Right avant cela. Pendant ce temps, l’actrice Mayim Bialik sera désormais l’animatrice de Jeopardy! spéciaux, événements et retombées. Cela n’a pas apaisé les fans qui espéraient voir Burton prendre une place permanente derrière le podium. Des fans au franc-parler ont aidé Burton à se faire une place en tant qu’invité de célébrité cette saison, et Burton s’est adressé à Twitter pour leur assurer qu’il se sent toujours béni par leur soutien.

J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné. L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois qu’il l’est, je suis vraiment béni au-delà de toute mesure. ?? – LeVar Burton (@levarburton) 5 août 2021

“J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné”, a tweeté Burton. “L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois que c’est le cas, je suis vraiment béni au-delà de toute mesure.”

Tous les fans ne se sont pas sentis aussi magnanimes que Burton en apprenant la nouvelle de mercredi. Voici un aperçu de la réaction des fans au Jeopardy! annonce.

LeVar Burton est assis là, brillant et simple et avec quatre décennies d’une base de fans fidèles, et ces putains de morceaux loufoques lancent les dés avec Discount Patrick Bateman. https://t.co/6I8xV50WXs – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 6 août 2021

Aussi : je crois toujours que LeVar Burton était la meilleure personne pour le poste, et je mourrai sur cette colline. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 11 août 2021

À tout le moins, les fans se sont plaints que Richards était un choix banal et sans intérêt par rapport à Burton. Ils craignaient que ce soit exactement la raison pour laquelle il a obtenu le poste.

Le choix de Trebek

« Qui devrait vous remplacer ? Et une femme… » #ThisIsJeopardy X #LauraCoates pic.twitter.com/2zkynRUxwq — Joe Briggs, Esq. (@JoeBriggsEsq) 6 août 2021

Danger de longue date ! On a demandé à l’animateur Alex Trebek qui devrait le remplacer dans une interview avant son décès, et il a suggéré que l’émission adopte une approche plus diversifiée pour sa prochaine décision de casting.

Concurrent

J’essaie de créer un spectacle en ce moment pour @levarburton pour animer et faire un succès international. pic.twitter.com/VS9g1WHPEb – Ava DuVernay (@ava) 11 août 2021

L’un de mes souhaits d’anniversaire est que LeVar Burton développe, produise et anime son propre jeu télévisé original. Nous serions tous à l’écoute ! ?? – Ébène Elizabeth Thomas (@Ebonyteach) 11 août 2021

De nombreuses personnes – y compris des personnes ayant l’influence d’Hollywood pour y arriver – ont suggéré que ce serait le moment idéal pour créer une émission de trivia rivale avec Burton en tant qu’hôte.

Troie

donc levar burton n’héberge pas de danger pic.twitter.com/6RLBTYuKMU – wolfman jackie (@jackieabraham) 11 août 2021

Les clips et les mèmes du camée de Burton sur Community ont beaucoup joué mercredi alors que les fans traitaient la nouvelle décevante. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Troy (Donald Glover) a une dépression émotionnelle dans l’épisode juste à cause du stress de rencontrer son héros d’enfance Burton dans la vraie vie.

Installer

Nous : Engagez LeVar Burton. Sony : Que diriez-vous d’un EP blanc prédateur qui n’est à l’affiche que depuis moins d’un an ? Nous : Non, nous voulons LeVar Burton. Sony : Et si nous vous donnions le même type blanc que nous vous avons promis auparavant, MAIS si nous ajoutions un sioniste que vous aimiez dans les sitcoms ? Moi : pic.twitter.com/fFj9MgR2tm — Prince de tous les Saiyans 💛⚜️🦋♠️ (Ꮵ ᏣᎳᎩ) 🇵🇸 (@Tchalla_Fett) 11 août 2021

Donc, toute l’affaire LeVar Burton n’était qu’une configuration pour faire de la place à ce type ?https://t.co/EaoyONYBrU – Keith Boykin (@keithboykin) 11 août 2021

De nombreux critiques ont estimé qu’ils avaient été trompés par les assurances de Sony selon lesquelles tous les hôtes invités étaient pris en compte. Ils pensaient également que le poste de Richards au sein de l’entreprise était la principale raison pour laquelle il avait été embauché.

Abstention

Malheureusement, je ne regarderai plus Jeopardy. Pour moi personnellement, Mike Richards n’était tout simplement pas la bonne personne. Dommage que les fans n’aient pas eu leur mot à dire. – Rebecca (@BeckyStewart13) 5 août 2021

Enfin, certains fans ont déclaré qu’ils ne regarderaient tout simplement pas Jeopardy ! aller de l’avant. Sans la présence familière de Trebek là-bas, le processus de casting leur a laissé un mauvais goût dans la bouche et ils ne voulaient pas écouter Richards comme ils pourraient avoir avec Burton.

