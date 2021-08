Sony Pictures Television a nommé Mike Richards et Mayim Bialik comme hôtes respectifs de “Jeopardy!” et ses retombées mercredi après une avalanche de polémiques au terme d’une recherche de plusieurs mois pour remplacer le regretté Alex Trebek.

Les partisans de l’écrasant favori des fans LeVar Burton – qui a récemment animé l’émission de quiz et a longtemps fait campagne ouvertement pour devenir le nouveau visage du programme ABC – ont rencontré la grande nouvelle de cette semaine avec indignation et déception sur les réseaux sociaux.

Certains ont même juré de boycotter la série en désapprobation des choix finaux et en solidarité avec l’acteur bien-aimé.

“LeVar Burton est assis là, brillant et simple et avec quatre décennies d’une base de fans fidèles, et ces airs fous lancent les dés avec Discount Patrick Bateman”, a tweeté l’écrivain Charlotte Clymer. “Je crois toujours que LeVar Burton était la meilleure personne pour le poste, et je mourrai sur cette colline.”

“C’était un bon Jeopardy”, a écrit le critique de cinéma Robert Daniels. “Je vais… arrêter de regarder avec le souvenir de LeVar Burton comme hôte.”

Avant son bref passage en tant qu’hôte invité de la longue série de compétitions, plus de 257 000 fans ont signé une pétition en ligne nommant Burton pour succéder à Trebek.

Bien sûr, Burton a déjà beaucoup d’expérience dans l’hébergement de programmes éducatifs. De 1983 à 2006, Burton a été l’hôte de la populaire série PBS « Reading Rainbow », qui lui a valu plusieurs Emmy Awards et un Peabody Award. D’autres fans ont grandi en le regardant dans “Roots” et la franchise “Star Trek: The Next Generation”.

Les fans ne sont pas les seuls à espérer qu’il décrochera le poste. Sur les réseaux sociaux, dans des interviews et dans la correspondance avec les producteurs de l’émission, Burton a répété à plusieurs reprises ses aspirations à assumer le manteau convoité.

La semaine dernière, cependant, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles “Jeopardy!” producteur exécutif Richards était en pourparlers finaux pour héberger l’émission en permanence, Burton a publié une déclaration positive à ses fidèles admirateurs sur les réseaux sociaux.

“J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné”, a-t-il tweeté le 5 août.

« L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois que c’est le cas, je suis vraiment béni au-delà de toute mesure. »

J’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que peu importe le résultat, j’ai gagné. L’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis et des fans a été incroyable ! Si l’amour est la bénédiction ultime et je crois qu’il l’est, je suis vraiment béni au-delà de toute mesure. ?? – LeVar Burton (@levarburton) 5 août 2021

Malgré l’optimisme de Burton, les utilisateurs de Twitter n’ont pas atténué leur consternation face au résultat final.

Parmi les alliés hollywoodiens de Burton figurait le réalisateur de “Hair Love” Matthew A. Cherry, qui a rapidement renoncé à son “Jeopardy!” l’audience ; l’ancienne animatrice de “View” Meghan McCain, qui s’est demandé pourquoi l’équipe de production de l’émission ne pouvait pas “simplement la donner à LeVar Burton comme le voulait littéralement tout le monde sur la planète” ; et la réalisatrice de “Selma” Ava DuVernay, qui a annoncé son grand plan de “créer un spectacle en ce moment pour [Burton] pour accueillir et faire un succès international.

Bien que Burton n’ait pas encore répondu à l’annonce du casting de mercredi, il a répondu à l’appel de DuVernay en lui suggérant de vérifier ses messages directs sur Twitter. Donc, à tout le moins, on peut peut-être s’attendre à une puissante collaboration de la part de l’acteur de renom et du réalisateur prolifique.

Plusieurs fans de Burton ont également évoqué le passé de Richards en matière de poursuites pour licenciement abusif déposées par plusieurs femmes qui sont tombées enceintes puis ont perdu leur emploi chez « The Price Is Right » alors que Richards était le producteur exécutif du jeu télévisé.

Peu de temps avant que Sony Pictures Television ne le nomme “Jeopardy!” hôte aux côtés de l’ancien de “Big Bang Theory” Bialik, Richards a adressé le contrecoup dans une note au personnel de la série.

“Je veux que vous sachiez tous que la manière dont mes commentaires et mes actions ont été caractérisés dans ces plaintes ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur” Le prix est juste “”, a-t-il écrit.

«Je sais de première main à quel point c’est spécial d’être parent. C’est la chose la plus importante au monde pour moi. Je ne dirais rien pour manquer de respect à la grossesse de qui que ce soit et j’ai toujours soutenu mes collègues dans leur parcours parental. »

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));