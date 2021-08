Les fans de Little Mix craignent que l’album de Jesy Nelson ne sorte à l’occasion du 10e anniversaire .

Les fans de Little Mix craignent que la première sortie solo de Jesy n’entre en conflit avec le 10e anniversaire du groupe (Photo: .)

Les fans de Little Mix ont été inquiets alors que les spéculations entre eux montaient que Jesy Nelson sortirait son premier album solo à l’occasion du 10e anniversaire de son ancien groupe.

Jesy, 30 ans, et ses anciennes coéquipières Leigh-Anne Pinnock, 29 ans, Perrie Edwards et Jade Thirlwall, toutes deux 28 ans, se sont formées sur The X Factor en 2011, Jesy ayant quitté le groupe en décembre de l’année dernière.

La star désormais solo a annoncé son ” prochain chapitre ” jeudi, taquinant une nouvelle musique dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui a donné aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de la vie glamour d’une pop star.

Dans le clip, Jesy peut être vue sur le plateau d’une séance photo et dans le studio d’enregistrement, avec Jesy en train de dire : “C’est le nouveau chapitre pour moi.

«Si vous croyez vraiment assez à quelque chose et que vous voulez que cela se produise, vous pouvez le faire. Vous pouvez le manifester.

Et tandis que beaucoup des 8,2 millions d’abonnés de Jesy étaient ravis que Jesy partage le clip en ligne après avoir supprimé toutes ses publications Instagram précédentes, d’autres pensaient qu’elle pourrait publier son nouveau matériel vers la date de formation de Little Mix, le 19 août.

Jesy se prépare pour la sortie prochaine de son premier album solo après avoir quitté Little Mix en décembre (Photo : Instagram/jesynelson)

” Si le label avec lequel Jesy a signé l’a laissée décider de la date de sortie de son single solo et qu’elle choisit la date du dixième anniversaire de Little Mix, alors elle ne mérite aucun coup de projecteur “, a écrit une personne.

Une autre personne a tweeté: “Je jure devant Dieu, si Jesy sort une nouvelle musique à l’occasion du 10e anniversaire de Little Mix et leur enlève la vedette, je vais perdre la tête.”

Alors que Jesy a dit que les fans ne s’attendraient pas à son style solo, il a été rapporté que sa musique pourrait être similaire à celle de son ancien groupe.

Une source a suggéré de Le soleil que la nouvelle musique de Jesy pourrait être source de division en raison d'”une chanson et d’une image qui auraient pu être extraites du livre de jeu Little Mix”, et a déclaré: “Le nouveau tournage de la vidéo de Jesy aurait pu être un single de Little Mix, il regorge de chorégraphies et de style est très similaire aussi.

“Son nouveau label voulait frapper pendant que le fer est chaud, mais les autres filles vont juste se demander pourquoi diable elle a dû quitter le groupe si elle allait revenir quelques mois plus tard avec un style qui semble presque identique .’

