Les fans de “Little People, Big World” se réjouissent de la bonne nouvelle pour la ferme familiale Roloff

Octobre est arrivé et la saison des citrouilles bat officiellement son plein sur les fermes Roloff ! Alors que Matt Roloff, qui a acheté la vaste propriété de 34 acres avec son ex-femme Amy Roloff dans les années 90, s’est rendu sur les réseaux sociaux samedi pour lancer la saison des citrouilles 2021, les fans de Little People et Big World n’ont pu s’empêcher de partager leur enthousiasme au cours de leur période préférée de l’année.

Roloff a annoncé le début officiel de la saison en partageant une photo de lui-même et de son fils Jacob Roloff sur Roloff Farms, demandant aux fans “qui est excité ?” comme il l’a partagé, “la saison des citrouilles 2021 est officiellement arrivée!” Les festivités annuelles de l’automne ont débuté “sans accroc”, selon Roloff, qui a déclaré que son fils “avait aidé à s’en assurer”. Roloff a également tagué la femme de Jacob, Isabel Rock, ainsi que sa petite amie Caryn Chandler.

La nouvelle que la saison des citrouilles était officiellement arrivée a suscité l’enthousiasme des fans, une personne écrivant : “J’espère que vous passerez tous une merveilleuse saison des citrouilles en toute sécurité”. Un autre fan a commenté : “Super, bonne saison !” Compte tenu de tout le battage médiatique qui entoure la saison annuelle des citrouilles de Roloff Farms, il n’est pas surprenant que les commentaires soient également inondés de remarques de ceux qui avaient assisté au premier jour de la saison 2021, une personne exprimant qu’ils “étaient si heureux d’être là pour le jour de l’ouverture!” Plusieurs autres ont déclaré qu’ils prévoyaient de voyager de l’extérieur de l’État pour participer au divertissement en octobre.

Ceux qui se rendent à Roloff Farms, située dans la communauté d’Helvetia, en Oregon, ne repartiront pas déçus. Bien que la saison des citrouilles 2020 ait subi quelques changements majeurs en raison de la pandémie de coronavirus, les choses battent leur plein pour 2021. En plus d’une petite cueillette de citrouilles, Roloff Farms propose également “une expérience amusante à la ferme d’automne” qui comprend une promenade en chariot , un trajet en train, d’autres jeux et activités pour les jeunes, un magasin de campagne et le bien-aimé Scenic Trail, un sentier autoguidé d’un quart de mile qui a été introduit pour la première fois en 2020.

La saison des citrouilles à Roloff Farms s’étend du 1er au 30 octobre et est ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 17 h 30. Les portes ferment à 16 h 30. dans un article de presse, Roloff a déclaré: “Wow, quelle belle participation. Il a fait tout simplement beau tout le week-end et nous espérons vous voir tous là-bas.”