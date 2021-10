Du désespoir de Manchester United et de la joie de Liverpool à une autre célébration épique de Michail Antonio, il se passait beaucoup de choses en Premier League ce week-end.

Voici les choses qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux…

Ce fut un autre week-end de crack en Premier League

PERTE DE CONTRLE DE LA ROUE PAR OLE

Ce n’est pas tous les jours que vous battez vos rivaux 5-0 à l’extérieur.

Mais c’est exactement ce que Liverpool a fait en battant bel et bien Manchester United à Old Trafford dimanche.

Les fans itinérants ont certainement profité au maximum de cette occasion mémorable en se réjouissant de la démonstration sensationnelle de leur équipe.

C’était la plus grande victoire que Liverpool ait jamais remportée au domicile de ses grands rivaux et le bruit ne s’est pas arrêté à l’extérieur, même longtemps après le coup de sifflet final.

Les fans de Liverpool ont taquiné les fidèles abattus de United avec une parodie du chant du Diable rouge « Ole’s At The Wheel » et une interprétation de « Always Look On The Bright Side of Life », avec des vidéos des chants brillants sur les réseaux sociaux.

Bien joué, Liverpool. Bien joué.

Y A-T-IL UN EXERCICE INCENDIE ?

Comme l’a souligné Ole Gunnar Solskjaer, de nombreux fans de Man United sont restés jusqu’au coup de sifflet final pour applaudir leur équipe, malgré la défaite humiliante.

Mais il y en avait aussi beaucoup qui ne sont même pas restés pour regarder la seconde mi-temps.

Liverpool avait marqué quatre buts contre l’équipe locale à la cinquième minute des arrêts de jeu en première mi-temps.

Et il n’a pas fallu longtemps pour qu’une partie de la foule d’Old Trafford commence à se diriger vers les sorties pendant la pause.

Surpris par des caméras qui rentraient chez eux, les supporters abattus de United qui rentraient chez eux ont fait sensation sur Twitter.

Ils en avaient vraiment assez vu.

UN CLUB LEGEND’S CHEERS POUR LES LARMES D’UN AUTRE

Les caméras du match Manchester United vs Liverpool se sont rapidement concentrées sur les légendes respectives des clubs assis dans la foule, Sir Alex Ferguson et Sir Kenny Dalglish.

Et dans ce cas, l’expression « une image vaut mille mots » n’aurait pas pu être plus précise.

Fergie a été laissé en secouant la tête avec horreur devant la terrible démonstration de United.

Pendant ce temps, le héros de Liverpool Dalglish a été surpris en train de sourire et de rire alors que son ancien club présentait un spectacle époustouflant.

Les fans sur les réseaux sociaux ont rapidement souligné à quel point cela résumait le fossé entre les émotions des fans de chaque club à ce moment précis.

GETTY

Fergie a l’air misérable mais l’affichage de son ancien club tandis que Dalglish ne pourrait pas être plus ravi

MICHAIL DANS LA MATRICE

West Ham a ajouté aux malheurs de Tottenham Hotspur dimanche, prolongeant encore la sécheresse de buts de Harry Kane et battant leurs rivaux londoniens 1-0.

Mais c’est l’homme qui a attrapé le vainqueur qui a attiré l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux – et non pour son objectif !

Après l’avoir poussé d’un corner à la 72e minute, Michail Antonio a produit une autre célébration unique alors qu’il roulait les bras en arrière et se penchait en arrière au point qu’il faillit tomber.

Et sa célébration est bel et bien devenue virale, l’amenant à expliquer aux journalistes après le match qu’elle était inspirée de Matrix.

Antonio peut avoir de nombreux autres cas de déjà-vu s’il continue sa séquence de buts.

GETTY

L’attaquant de West Ham s’était surnommé « AntoNEO » plus tôt dans la semaine, après le personnage de Matrix

LES FRELONS ONT DÉSOLÈRE LES TOFFES

La première victoire de Watford sous Claudio Ranieri est survenue ce samedi alors que son équipe a marqué quatre buts coup sur coup lors d’une superbe déroute 5-2 d’Everton à Goodison Park.

L’équipe du Hertfordshire avait été battue 5-0 lors de son match précédent contre Liverpool, mais a renversé la situation de manière spectaculaire.

Le résultat a secoué les fidèles de Toffee, et les fans de toute la Premier League se sont rendus sur les réseaux sociaux pour dire à quel point c’était un résultat médiocre.

Pendant ce temps, le seul moyen est libre pour Watford. Dilly ding, dilly dong !

Le cinquième but de Watford a été atteint par certains des meilleurs « se lever avec dégoût et partir immédiatement » que j’ai jamais vu – Adam Hurrey (@FootballCliches) 23 octobre 2021

Seuls les fans d’Everton pourraient se moquer des fans de Liverpool pour avoir battu « ce n’est que Watford » 5-0 à l’extérieur de chez eux, puis que cela se produise une semaine plus tard 🤣 pic.twitter.com/fBzOSmge6E – Biggies Malls 2.0 (@Biggies_MaIIs) 23 octobre 2021