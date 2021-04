Les fans de Liverpool détestent le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, pour son affrontement avec Mohamed Salah, mais Karim Benzema est leur véritable ennemi

La défaite de Liverpool au match aller contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions n’était qu’un autre souvenir douloureux pour les fans des Reds dans leur rivalité avec le club espagnol.

Madrid a remporté 3-1 lors de la première rencontre des géants européens depuis la finale 2018, que le Real Madrid a également remportée 3-1 grâce au but étonnant de Gareth Bale et à une performance cauchemardesque de Loris Karius.

Ce superbe coup de pied au-dessus de la tête de Bale a mis le Real Madrid 2-1 en avant

Alors que deux grosses erreurs de Karius ont vu Liverpool perdre 3-1

Cependant, le souvenir marquant du match phare à Kiev pour les fans de Liverpool est quelque chose qui s’est passé en moins de 30 minutes.

Mohamed Salah, meilleur joueur de Liverpool par un mile de pays cette saison, a été contraint de partir à la suite d’un affrontement avec le capitaine des Blancos, Sergio Ramos.

Le “ roi égyptien ” a été blessé à l’épaule alors que Ramos le plaquait au sol alors que les deux tentaient une balle 50-50. La finale de Salah était terminée et le Real Madrid était dans l’ascendant à partir de ce moment.

Le contrecoup de l’Espagnol a été énorme. Il a reçu des menaces de mort, tandis que les supporters de Liverpool ont lancé une pétition pour que l’UEFA et la FIFA lui infligent une punition rétrospective, quelque chose que plus d’un demi-million de personnes ont signé depuis.

Les fans de Liverpool affirment que Ramos a délibérément blessé Salah à Kiev

Ramos, qui a récemment été testé positif au coronavirus, n’a pas été impliqué dans le match aller la semaine dernière en raison d’une blessure au mollet – et il ne jouera aucun rôle dans le match retour à Anfield ce soir non plus.

Mais les statistiques suggèrent certainement que Ramos n’est pas le joueur que l’équipe de Jurgen Klopp devrait craindre le plus.

Karim Benzema, qui a marqué le premier but de la finale 2018 en capitalisant sur la tentative de passe bâclée de Karius, a eu de la joie contre Liverpool dans le passé, même s’il n’a pas marqué au match aller.

En fait, dans l’histoire de la Coupe d’Europe / Ligue des champions, aucun joueur n’a marqué plus de buts contre Liverpool que Benzema, qui compte quatre buts contre eux.

Didier Drogba est le seul joueur à être à la hauteur du Français, qui voudra désespérément compléter son bilan face aux six fois champion d’Europe.

Liverpool devrait faire attention à Ramos mais Benzema plus