Les fans de Liverpool fulminent à l’implication de la Super League européenne alors que les drapeaux et les bannières retirés de Kop, les propriétaires qualifiés de “ honteux ” et Danny Murphy lance un avertissement à Fenway Sports Group

Les fans de Liverpool montrent à quel point ils sont mécontents de l’implication du club dans la nouvelle Super League européenne.

Le groupe de supporters Spion Kop 1906 a annoncé qu’il retirait toutes ses bannières et drapeaux du Kop pour protester contre la décision “ honteuse ” du club de s’inscrire à la nouvelle compétition séparatiste.

Spion Kop 1906 sort ses bannières et drapeaux du stand Kop à Anfield

Liverpool, avec Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man City, Manchester United et six autres clubs européens, ont annoncé leur intention de former l’ESL, qui rivaliserait avec la Ligue des champions et représenterait un bouleversement sismique du jeu.

En réponse à la nouvelle, Spion Kop 1906 – qui organise des drapeaux, des bannières et des affichages sur le Kop – a déclaré qu’ils ne pouvaient plus «apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l’intégrité du jeu».

«Nous avons été en contact avec le club aujourd’hui pour indiquer clairement que nous voulons que toutes les bannières et tous les drapeaux soient retirés le plus tôt possible. Nous retirons notre soutien de la table à partir de maintenant », lit-on dans une déclaration à ..

«C’est honteux et absolument dégoûtant ce que les propriétaires ont fait. Nous ne savons pas comment cela est arrivé aussi loin sans que les fans aient été consultés.

«Ils ont vendu leur âme. Aucun fan de Liverpool n’a pu participer à cette Super League.

Le Kop pourrait être nu pour la visite de samedi à Newcastle

Cette position a été soutenue par un fervent fan de Liverpool sur talkSPORT, qui a déclaré qu’il cesserait “ à cent millions de pour cent ” de soutenir son club bien-aimé s’il continue à être impliqué dans les plans de la Super League européenne.

Lors d’un appel passionné avec Jim White, Simon Jordan et Danny Murphy sur talkSPORT, Anthony, le disciple des Reds, a déclaré: «Enlevez nos drapeaux du Kop! Le Kop nous appartient… pas FSG!

«Ils peuvent aller nous placer dans la ligue qu’ils veulent, mais 95% des fans aiment ce club autant qu’ils aiment toute autre chose, c’est tout ce que nous avons.

«C’est notre jeu, pas le leur.»

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il quitterait Liverpool si le club continuait d’aller de l’avant avec des plans pour jouer en Super League européenne, Anthony a déclaré: «Cent millions pour cent!

«Ce sera la chose la plus importante que j’aie jamais eue à faire dans le sport. Je quitterais le Liverpool Football Club.

«S’ils nous font ça, tous les fans partiront. Je ne veux pas jouer au Real Madrid et à Barcelone chaque semaine!

«Qu’arrive-t-il au derby? Qu’arrive-t-il aux quatre premiers? »

Les fans de Liverpool ont également commencé à accrocher des banderoles devant les portes d’Anfield, appelant les propriétaires de Fenway Sports Group à abandonner leur implication dans le projet de l’Euro Super League.

On lit ‘Honte à vous, RIP LFC’, tandis qu’une chemise vintage a été placée sur les portails avec un message écrit sur le devant déclarant ‘FSG Out’.

Les fans de Liverpool ont commencé à protester contre les projets de l’euro à l’extérieur d’Anfield

Une bannière montre clairement à quel point les fans sont mécontents des propositions

Le message aux propriétaires de Liverpool d’un fan

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Murphy, a averti les propriétaires de FSG qu’ils risquaient de ruiner leur réputation auprès des fans – moins d’un an après que le club ait remporté son premier titre en 30 ans.

Il a déclaré à talkSPORT: «Les propriétaires doivent être très, très prudents.

«Marcher jusqu’à Anfield et penser qu’ils font partie de cette merveilleuse famille et qu’ils ont eu du succès parce que ‘nous sommes en charge et nous avons mis cela en place et nous l’avons mis en place’ … assez rapidement s’ils continuent sur cette voie.

«Ils pourraient penser qu’ils peuvent se présenter à Anfield et ne pas être dans la même situation que les propriétaires de West Ham – sinon pire.

«Ils pourraient être aliénés du club assez rapidement. Plus vite qu’ils ne sont entrés dans le club, ils seraient partis.

«Ils peuvent penser qu’ils ne le sont pas parce qu’ils sont puissants et qu’ils ont de l’argent, mais je vous le dis, ils ne seront pas là longtemps s’ils ressentent l’intimidation et le mécontentement des partisans.