Les fans de Liverpool jaillissent devant la photo de Thiago et Elliott à Axa TC

in



Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Certains fans de Liverpool sur Twitter sont tombés sous le charme d’une photo de Thiago Alcantara et Harvey Elliott jeudi.

Tous les joueurs seniors de Liverpool étaient présents hier au Axa Training Center.

Le personnel de jeu et d’entraîneurs des Reds a posé pour la photo de l’équipe et les fans du club d’Anfield adorent un cliché d’après-session d’Elliott et Thiago.

Le joueur de 18 ans est absent de longue date après sa blessure contre Leeds United le mois dernier.

Et Thiago a été aperçu en train de chasser Elliott du terrain d’entraînement dans une voiturette de golf, probablement parce que l’ancien joyau de Fulham – qui a rejoint le club en 2019 – était sans ses béquilles.

« C’est une équipe spéciale de Leverkusen » | Derek Rae donne un aperçu d’une énorme soirée pour le Celtic

BridTV

5374

« C’est une équipe spéciale de Leverkusen » | Derek Rae donne un aperçu d’une énorme soirée pour le Celtic

872481

872481

centre

UCqUPn73T2WxGyzCdtLe8m7g

67 Salut, Salut (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwng3RIc-bAXurA5yt1Vj63uuVOBD1RQ9n6j_XKhD=s800-ck-c0x00ffffff-no-rj

13872

Voici comment certains fans de Liverpool ont réagi sur Twitter :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Juste magnifique – vingt_cinquième_snow YNWA🔴 (@SnowHalliburton) 30 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’aime notre homme d’équipe – Alfonso♨️ (@Primealfonsoo) 30 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Thiago sait ce que ça fait🤕 – 🎯 (@FlairOfTrent) 30 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’unité dans cette équipe de Liverpool est irréelle – U♏BLE ⓂIKE 💲MITH (@molusegun13) 30 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’adore cet homme d’équipe – Sac de rêves 🇹🇰 (@Big_Hardidas) 30 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quel moment chaleureux❤️❤️❤️ – Nick Caranto Shim (@Nic9218) 1er octobre 2021

Thiago est également blessé mais il sera de retour bien avant Elliott.

Jurgen Klopp a affirmé la semaine dernière que bien que l’international espagnol soit sur le point de rater l’affrontement de dimanche avec Manchester City, il sera à nouveau en forme après la pause internationale.

Il reste à voir exactement quand Elliott sera de retour mais, en raison de la nature horrible de la fracture de la cheville, cela pourrait prendre un certain temps.

Avec les deux blessés, Curtis Jones a vraiment pris sa place et il est certain de conserver sa place dans le premier XI de Klopp contre les Sky Blues ce week-end.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Dans d’autres nouvelles, rapport: un joueur “phénoménal” pourrait désormais faire pression pour la sortie d’Arsenal en janvier, forte demande