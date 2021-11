Les fans de Liverpool qui ont hué Luis Suarez sont « honteux » et « honteux », a déclaré talkSPORT, mais Anfield a maintenant une « plus grande légende » à adorer à Mohamed Salah

Ils disent que les fans de football sont un groupe inconstant et que les fans de Liverpool n’étaient pas d’humeur à ressentir lors de leur victoire en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.

Les Reds ont eu peu de problèmes alors qu’ils se sont imposés 2-0 contre la Liga grâce aux buts de Diogo Jota et Sadio Mane.

Travail accompli pour les sextuples champions d’Europe, qualifiés pour les huitièmes de finale

Cependant, Jason Cundy a été laissé dans un état de choc en raison de la légende du club de réception Luis Suarez, qui représentait Atleti, reçue à Anfield.

La foule bruyante à domicile est allée à l’encontre des souhaits du capitaine de Liverpool Jordan Henderson et a hué l’Uruguayen avant et pendant le match, ce qui ne convenait pas du tout à l’hôte de talkSPORT.

« Les fans de Liverpool huant Suarez, je n’ai pas pu le comprendre », a déclaré Cundy au Sports Bar. « Je pensais avoir raté quelque chose dans le match.

«Pourquoi les fans de Liverpool huent Suarez? Il était une légende et un héros absolus et les a presque à lui seul entraînés vers un titre de Premier League sous Brendan Rodgers.

Suarez a été joueur de Liverpool pendant trois ans et demi

Mais les fidèles d’Anfield ont décidé de ne pas lui faire un accueil positif

« Pourquoi? C’est quoi l’histoire? Je sais qu’il joue pour l’Atleti mais huer Suarez ? Allez, où est-ce que ça va ?

« Je pensais que c’était honteux et honteux. »

Cela fait plus de sept ans que Suarez a quitté le Merseyside pour Barcelone, cependant, de nombreux fans de Liverpool qui ont répondu à Cundy citent la façon dont l’attaquant s’est comporté lors d’une demi-finale de la Ligue des champions contre Liverpool où il a affronté Andy Robertson sur les deux jambes.

Mais ses statistiques en tant que joueur de Liverpool suggèrent qu’il devrait peut-être être relâché un peu.

Luis Suarez à Liverpool

Joué : 135

Buts : 82

Buts par match : 0,62

Tours du chapeau : 6

Cependant, l’une des raisons pour lesquelles les fans de Liverpool qui ont choisi de huer leur ancien héros sont peut-être parce qu’ils ont maintenant une nouvelle icône vers laquelle se tourner.

Bien qu’il ait eu un match assez calme, Mohamed Salah est dans la forme de sa vie ayant déjà inscrit 17 buts pour les Reds cette saison.

Et contrairement à Suarez, il a été en mesure de remporter le succès de la Premier League et de la Ligue des champions à Liverpool – et c’est ce qui l’emporte pour lui dans la bataille pour savoir qui est la plus grande légende.

« Pendant une saison – cette saison Suarez où ils ont presque gagné, mais soyons honnêtes, ces équipes ne se comparent pas », a déclaré l’ex-star de Liverpool Peter Crouch à BT Sport. « L’équipe de Salah est bien meilleure que celle dans laquelle Suarez était.

Salah a un taux de buts par match plus élevé (0,65) que Suarez malgré avoir joué beaucoup plus de matchs

«Mais la longévité de Salah – il le fait saison après saison et si vous parlez de légendes du club, alors c’est évidemment Salah.

« Mais pendant une saison, Suarez a été incroyable et a presque entraîné un Liverpool pas vintage vers le titre. »

Un autre ancien attaquant de Liverpool, Michael Owen, a convenu que Salah est la plus grande légende, mais Suarez l’a fait se relever comme aucun autre joueur de Liverpool ne l’a fait.

« Leurs records sont très similaires en termes de buts par match, mais comme le dit Crouchy, Suarez jouait dans une équipe qui n’était pas aussi bonne que celle de Salah », a déclaré Owen à BT Sport.

« Tous ses chiffres, sa longévité et les trophées qu’il a remportés verront Salah devenir la plus grande légende.

« Mais je n’ai jamais été plus enthousiasmé par un joueur de Liverpool que Suarez… en tant que saison unique, vous ne pouvez pas battre ce qu’il a fait, c’était stupéfiant. »

C’était loin de la nuit de Suarez à Anfield. En plus d’être hué, il a reçu un carton jaune et a également eu un but refusé par VAR.

Pendant 90 minutes, Anfield a oublié ce que Suarez a fait pour Liverpool. Mais les souvenirs résisteront à l’épreuve du temps.