Les fans de Liverpool réagissent à la demande de Gerrard avant le retour d’Anfield

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Les supporters de Liverpool ont réagi à Steven Gerrard en déclarant qu’il n’avait aucun sentiment avant son retour à Anfield avec Aston Villa ce samedi, comme il l’a dit à Sky Sports.

Le patron de Villa a remporté trois de ses quatre matchs à la tête du club des Midlands et la prochaine étape consiste à verrouiller les cornes avec son club d’enfance à Liverpool.

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

BridTV

7015

Où Football Manager 2022 pense que votre signature de record sera dans 6 ans

912954

912954

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

Villa a battu Leicester City de Brendan Rodgers 2-1 dimanche après-midi et est entré dans le top dix de la Premier League.

Maintenant, c’est un voyage dans le Merseyside pour affronter l’une des meilleures équipes d’Europe et une équipe qui a marqué pour le plaisir au cours de cette campagne.

Gerrard a été invité à partager ses réflexions sur ce match et voici ce qu’il avait à dire :

Sur toutes les pensées sentimentales dans sa tête: « Aucune », a déclaré Gerrard. « Pas du tout. Je veux juste y aller pour essayer de gagner. Essayez de prendre ce que nous pouvons.

«Pour nous, nous ne sommes pas en compétition avec Liverpool, en termes de niveau auquel nous sommes tous les deux actuellement.

«Mais, nous irons certainement à Anfield et donnerons tout ce que nous avons. Nous avons emmené Man City sur le fil et je pense que nous aurions dû retirer quelque chose du jeu.

« Nous y allons avec confiance et conviction avec trois victoires sur quatre et rendons les choses aussi difficiles que possible. »

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Les supporters de Liverpool ont offert une réaction mitigée à la demande de Gerrard, car certains suggèrent qu’ils frapperont son équipe de Villa ce week-end.

Beaucoup ont souligné à quel point il est étrange de se heurter à leur personnage légendaire et comment ils mettront son côté Villa au fil de l’épée.

Mais d’autres ont adoré son attitude et la façon dont ils veulent, peut-être un jour, le voir à leurs couleurs s’il devient leur manager sur toute la ligne.

Si Gerrard repart d’Anfield avec trois points ce week-end, ce serait alors une déclaration.

Du côté de Villa qui a perdu cinq matchs au rebond, Gerrard a transformé les performances et ce sera un test difficile pour le sextuple champion d’Europe.

Beaucoup se souviendront de cette incroyable victoire 7-2 de Villa contre les Reds la saison dernière.

Cependant, c’était sous un gestionnaire différent et dans des circonstances complètement différentes étant donné que c’était à huis clos.

Néanmoins, voici une sélection de fans de Liverpool réagissant à ce que Gerrard avait à dire avant son retour à Anfield :

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est l’attitude que les fans de Liverpool veulent voir de sa part s’il veut succéder à Klopp. J’adore ça de Stevie – BigSipEntertainment (@BigSipInc) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Allez Stevie tu ne peux pas être comme ça – david brassington (@DavidKezryn1) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

désolé stevie mais à cette occasion… on va beaucoup te défoncer – Marcel Juszczyk (@juszczyk_marcel) 6 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est étrange de savoir que Stevie est notre adversaire – Football Talks #FSGOUT (@Footbal22104495) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est un grand visage de poker. L’homme rêve de manager à Anfield chaque nuit – Dean Peer (@deanpeer) 6 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’espère que nous les écraserons 5-0 – Christian Cullen (@ChristyCLFC) 5 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est gênant – Sabani Bukari 바니 부 카리 (@SabaniBukari) 6 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un manager qui ne veut rien de moins que l’équipe parvient à obtenir un résultat, je lui souhaite tout le meilleur à part la semaine prochaine et toute autre équipe qu’il joue au LFC https://t.co/9tQaCftvTW – Lewis McLauchlin (@lewismcl97) 6 décembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Samedi, toutes les émotions pour cet homme peuvent attendre kmt .. Klopp doit battre son équipe et le former. Ma prédiction est 5-0 https://t.co/NARTPc7Iz7 – MB🇸🇱 (@_hellomohamed) 5 décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, « Tout d’un coup »: les fans de Leeds United sont abattus par ce qui vient de se passer