Les fans de Liverpool réagissent à l’annonce par Klopp de jeter un joueur de 100 000 £ par mois

Il semble que Loris Karius pourrait enfin quitter Liverpool très bientôt.

Karius n’a pas botté de ballon pour Liverpool dans aucune compétition depuis 2018.

Sa performance chargée d’erreurs lors de la défaite finale des Reds en Ligue des champions contre le Real Madrid il y a trois ans reste sa dernière sortie sous Jurgen Klopp.

Selon The Mirror, l’équipe d’Anfield devrait résilier le contrat de 100 000 £ par mois du gardien de but dans le Merseyside.

Karius est maintenant à Liverpool après avoir échoué à obtenir un prêt au cours de l’été.

Le prochain manager de Man United pourrait être affreux.

Mais Klopp et Michael Edwards semblent prêts à le larguer en janvier, six mois avant l’expiration officielle de son contrat.

Et voici comment certains fans du club d’Anfield ont réagi à cette évolution :

Garder Adrian et laisser Karuis partir ? L massif – TrentAAddict (@MailmanPl) 31 octobre 2021

Nous n’avons pas été justes avec Karius comme du tout et c’est triste – Kay….🇬🇭 (@gideonlfc) 30 octobre 2021

Il est temps que les parties avancent. Il ne s’est jamais imposé et quand entre les bâtons n’a jamais semblé confiant à 100%. S’il s’engage pleinement, il sera beaucoup plus performant. – Stephen Clarke (@Stephen10780507) 31 octobre 2021

Avait la capacité tout simplement pas la tête. – 🄱🄾🅇🅂🄴🅃🄻🄵🄲 (@Cpboxsetlfc) 30 octobre 2021

Une carrière ruinée par un seul match – LS9 (@KatlehoMlange10) 31 octobre 2021

Mieux qu’Adrien – aice (@Jesurhobo) 31 octobre 2021

Triste

Karius a eu deux prêts différents de l’équipe de Premier League depuis cette performance à Kiev contre le Real.

Il a représenté à la fois Besiktas et Union Berlin et aurait rejoint Bâle l’été dernier, mais The Mirror a ajouté qu’il n’était pas prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre la formation suisse.

Avec Alisson, Adrian et Caoimhin Kelleher devant lui dans l’ordre hiérarchique sous Klopp – et peut-être même l’adolescent Marcelo Pitaluga – il n’y a aucun sens à ce que le joueur de 28 ans reste dans les parages.

Comme l’a souligné un fan de Liverpool, il est triste de voir ce qu’il est devenu au club, après avoir évincé Simon Mignolet en tant que numéro un de Klopp lors de la campagne 2017-18.

Mais l’écriture était sur le mur pour lui en 2018 et ce n’est que maintenant qu’il semble que sa carrière en Angleterre soit terminée pour de bon.

