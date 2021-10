Les fans de Liverpool saluent la libération de la star Edwards

in

Certains fans de Liverpool sur Twitter se jettent sur Adam Lallana après sa performance contre Arsenal samedi soir.

Lallana, qui a rejoint Brighton & Hove Albion à sa sortie de Liverpool en 2020, a eu un Stormer à l’Amex alors que les Seagulls ont tenu les Gunners à un match nul 0-0.

En fait, “tenu” n’est même pas le bon mot car c’est l’équipe de Graham Potter qui a eu la malchance de ne pas gagner le match, pas Arsenal.

Lallana a passé six ans dans les livres du club d’Anfield et a remporté un titre de Ligue des champions et de Premier League sous Jurgen Klopp.

Il a vraiment fait reculer les années avec une performance qui a gonflé ses 33 ans.

Et voici comment certains fans de Liverpool ont réagi à son affichage sur Twitter :

Adam Lallana est l’un des joueurs anglais les plus doué techniquement et intelligent de tous les temps. Quel homme joueur. – (@LuffyLFC) 2 octobre 2021

Adam Lallana dominant l’entrejeu face à Partey et Lokonga 😭😭 – AgentFirmino (@AgentFirmino) 2 octobre 2021

Je pense que Lallana est le joueur que Klopp a le plus aimé. Klopp aimait Lallana de tout son cœur malgré ses blessures. – Maryam Gates (@M_borlarjoko) 2 octobre 2021

Tellement agréable de voir Lallana obtenir du temps de jeu à Brighton. Dommage que cela n’ait pas fonctionné à Liverpool, mais ce sera toujours un joueur que j’accueillerais avec plaisir. – Kev LFC (@KevLfc19) 2 octobre 2021

Aptitude

Les deux dernières années de l’international anglais à Liverpool ont été décimées par des blessures.

Mais il semble avoir vaincu ses problèmes de forme physique car depuis son départ du Merseyside, Lallana a réussi 37 apparitions en Premier League pour l’Albion.

L’équipe de Potter n’a disputé que 45 matchs dans cette compétition depuis l’arrivée de Lallana, on peut donc dire que le vétéran – qui figurait dans les livres de Southampton avant de rejoindre les Reds – est une figure omniprésente.

Et c’est formidable à voir car son talent n’a jamais été remis en question et c’est agréable de le voir pouvoir le montrer à nouveau régulièrement.

James Williamson – AMA/.

