Les fans de Liverpool sont partis en demandant où se situe la prolongation du contrat de Mohamed Salah alors que les propriétaires du club FSG achètent l’équipe de la LNH des Penguins de Pittsburgh

Les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), ont ajouté une autre équipe à leur collection, annonçant un accord d’achat les Pingouins de Pittsburgh Côté Ligue nationale de hockey.

Les investisseurs américains basés à Boston ont acheté Liverpool en octobre 2010 pour 300 millions de livres sterling, sauvant ainsi le club du mandat désastreux des anciens propriétaires George Gillett et Tom Hicks.

John W Henry a redonné à Liverpool sa grandeur d’antan, mais reçoit souvent des critiques de la part des fans pour un manque de dépenses

Klopp a défendu ses employeurs, mais les supporters sont beaucoup moins patients avec un manque d’investissement dans l’équipe

Dirigé par le propriétaire principal John W. Henry, Liverpool est revenu au sommet du jeu et a remporté la Premier League et la Ligue des champions au cours des trois dernières saisons sous la direction de Jurgen Klopp.

Ayant déjà acheté l’équipe de la Major League Baseball, les Red Sox de Boston, Henry et son groupe sont considérés comme des investisseurs avisés, ayant reconstruit une partie du stade Anfield de Liverpool, ainsi qu’un nouveau centre d’entraînement à la pointe de la technologie.

Les propriétaires n’ont pas été à l’abri des critiques, mais les supporters sont contrariés par le manque d’activité sur le marché des transferts, souvent défendu par le manager Klopp.

Après les exploits héroïques de la Coupe d’Europe des Reds 2019, l’équipe n’a fait aucune signature majeure en première équipe dans la fenêtre d’été, mais a quand même réussi à enchaîner avec une première victoire de haut niveau en 30 ans.

Henry a une nouvelle équipe à se vanter sous la forme des Pens, dirigée par le grand Sidney Crosby

Liverpool était en difficulté en janvier dernier et la FSG n’a pas fait grand-chose pour stabiliser le navire avec les signatures de Ben Davies et Ozan Kabak

Janvier 2021 a également vu une tournure étrange des événements lorsque Liverpool a vu ses trois défenseurs centraux de premier choix mis hors de combat pour la saison en raison d’une blessure.

Le club a attendu le dernier jour de la fenêtre d’hiver pour signer Ben Davies de l’équipe de championnat Preston et Ozan Kabak de l’équipe de Bundesliga.2 Schalke.

À l’époque, Klopp a de nouveau défendu ses employeurs, affirmant que Covid avait affecté les finances.

« Ce club, avec ces propriétaires, sera toujours très responsable de ce que nous faisons », a déclaré Klopp en janvier.

Liverpool a finalement abordé sa profondeur défensive avec la signature estivale de 35 millions de livres sterling d’Ibrahima Konate de Leipzig

« Si le monde était un endroit normal, tout irait bien, nous avons gagné le championnat, gagné la Ligue des champions, le club est dans la meilleure situation possible, alors vous avez trois demi-centres seniors tous blessés – est-ce une situation où habituellement, nous ferions quelque chose?

« Oui, certainement, mais nous ne sommes pas dans cette situation donc je ne sais pas si quelque chose va arriver ou non.

« Nous devons gérer la situation comme nous l’avons fait jusqu’à présent et nous devons surmonter cela. »

Henry a dû filmer de humbles excuses aux supporters lorsque les plans de l’ESL se sont retournés contre eux de manière spectaculaire

Et les supporters se demandent toujours ce qui est arrivé à la prolongation du contrat de Salah

Henry a également dû organiser une descente embarrassante plus tôt dans l’année lorsque lui et un certain nombre d’autres propriétaires de clubs ont été humiliés par l’échec du projet de Super League européenne.

Et maintenant, certains supporters pourraient être surpris de voir que FSG a de l’argent disponible pour acheter les Penguins, l’une des franchises les plus célèbres de la LNH.

Les fans attendent avec impatience des mises à jour sur une prolongation de contrat pour l’imparable Mohamed Salah en ce moment, mais cela pourrait devoir attendre.

Certains fans de Liverpool ne sont pas contents

