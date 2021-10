Les fans de Liverpool supplient le FSG de signer un objectif de 100 millions de livres sterling

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Les fans de Liverpool ont voulu que Jude Bellingham soit signé depuis que les spéculations ont éclaté sur son arrivée possible l’été dernier.

Et à la lumière de son but pour le Borussia Dortmund cet après-midi, maintenant ils le veulent définitivement à Anfield.

Le Star a rapporté en septembre que Liverpool menait la course pour signer la sensation du milieu de terrain de 18 ans.

Il a déjà été rapporté que l’ancien joyau de Birmingham City avait un prix de 100 millions de livres sterling [Eurosport].

Et cela semble juste parce que malgré ses 18 ans, c’est un talent effrayant – et il l’a encore prouvé aujourd’hui.

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

Dortmund a gagné 3-1 à l’extérieur contre Arminia Bielefeld et Bellingham a ajouté le troisième but de son équipe au dernier quart – et quel effort ce fut.

Les fans de Liverpool apprécient profondément les merveilleux buts en solo, à la lumière des exploits de Mohamed Salah ces dernières semaines.

Et Bellingham a certainement canalisé son Salah intérieur, dansant devant un certain nombre de défenseurs en route pour finir bien devant le gardien de but.

C’était un but insensé d’un si jeune joueur et voici ce que disent certains fans du club du Merseyside sur Twitter :

J’espère que Liverpool signera Jude Bellingham. Je pense qu’il serait tellement malade sous Klopp. Quel talent ce gars est l’homme. – Jamie Evill (@JayEvillFitness) 23 octobre 2021

La FSG me donne Jude Bellingham et un ailier en janvier ou en été – Olisa Sodiq (@Leoskillz) 23 octobre 2021

@LFC signe Jude Bellingham ! Baller absolu 🔥🔥 – Ryan Murphy (@rsmurph24) 23 octobre 2021

Liverpool devrait économiser de l’argent sur le nouveau contrat de Salah et signer Jude Bellingham. Joueur parfait pour remplacer Henderson. – Muriisa Andrew (@MurandKagz) 23 octobre 2021

Si le LFC peut signer Bellingham, c’est fini pour tout le monde – AP (@Bzmbay) 23 octobre 2021

Choses que je ferais pour voir bellingham en rouge – En sécurité. (@lfcXsafe) 23 octobre 2021

Signature d’enregistrement ?

Si Liverpool signe ce garçon, le FSG devra battre le record de transfert du club.

Il n’y a tout simplement aucun moyen qu’il rejoigne pour moins que les 75 millions de livres sterling qui ont été payés pour obtenir Virgil van Dijk il y a près de quatre ans.

Mais à la hausse, il vaudrait chaque centime des frais à neuf chiffres qu’il va absolument commander.

Comme mentionné, si vous évaluez son talent et son âge, c’est un jeune tellement effrayant et qui pourrait continuer à réaliser tout ce qu’il veut dans le jeu – enfin, au niveau du club de toute façon.

Photo de Friedemann Vogel – Piscine/.

