Les fans de Liverpool veulent que Klopp signe une star de 60 millions de livres sterling; il serait “fou”

in

Photo de Michael Campanella/.

En voyant que l’Espagne a subi une défaite 2-1 contre la Suède jeudi soir – sa première défaite en qualification pour la Coupe du monde depuis 1993 – vous seriez pardonné de supposer que l’équipe de Luis Enrique avait été du mauvais côté d’un “smash and grab” classique.

Alors que les hôtes étaient certainement redevables à un partenariat exceptionnel au centre de Victor Lindelof et Filip Helander – la paire a fait un total de 21 dégagements dans la nuit tout en s’assurant qu’Alvaro Morata avait l’air aussi tranchant qu’un couteau à steak Pound Land – la ligne de score sans doute flattée L’Espagne de Luis Enrique plutôt que les Suédois de Janne Andersen.

Malgré une possession de seulement 25% (toujours une augmentation de leur maigre décompte de 14% lors du match nul 0-0 lors de la phase de groupes de l’Euro 2020), une Suède combative et contre-attaquante a sans doute créé les chances les plus nettes sur la nuit.

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

BridTV

4598

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

854748

854748

centre

13872

Emil Forsberg et le magistral Dejan Kulusevski ont surpassé leurs homologues de La Roja tandis qu’Alexander Isak, ils avaient également le joueur exceptionnel du jeu; un flou jaune et bleu d’énergie furieuse, de jeu de jambes ballet et de vitesse fulgurante.

Alexander Isak est-il une superstar en devenir ?

L’arrivée guidée au laser d’Isak à la cinquième minute a impitoyablement annulé le premier match d’ouverture de Carlos Soler à Stockholm.

Et, s’il n’y avait pas eu la défense héroïque d’Eric Garcia, l’attaquant de la Real Sociedad aurait sûrement doublé son score en seconde période également.

À maintes reprises, Isak s’est éloigné d’Aymeric Laporte, Sergio Busquets et co, montrant la combinaison dévastatrice de rythme, de puissance et d’habileté qui lui a valu tant d’admirateurs aux Championnats d’Europe.

Photo de Michael Campanella – UEFA/UEFA via .

Selon la publication basque Noticias de Gipuzkoa, Liverpool a exprimé il y a trois mois son intérêt pour un homme qui a été qualifié de «seconde venue de Zlatan Ibrahimovic» depuis qu’il était un adolescent au visage de bébé faisant des vagues dans l’Allsvenskan.

Jurgen Klopp pense apparemment que l’Isak, évalué à 60 millions de livres sterling, compléterait Mo Salah et Sadio Mane à Anfield, une alternative de sang-froid à Roberto Firmino, immaculé mais prodigieux.

La destruction par un seul homme jeudi d’une défense espagnole meurtrie et meurtrie n’aura pas fait grand-chose pour faire dérailler ce train de pensée particulier.

Depuis lors, Isak a mis la plume sur un nouvel accord à long terme à Saint-Sébastien. Cela n’a cependant pas empêché les fans de Liverpool de rêver, après une autre performance exceptionnelle sur la scène internationale de l’un des prochains grands numéros neufs d’Europe.

Photo de Michael Campanella/.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce serait un joueur qui revitaliserait Liverpool

Isak serait moins cher que haaland #lfc – 🇵🇸🇵🇸Charlie skagHead (@EasyMadam) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je voulais vraiment Isak à Liverpool, je le note très haut – Nico🇳🇴 (@NicoLfc03) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ouais il est si bon. Un avenir énorme devant lui – Dan⭐️⭐️⭐️🥊 (@DanXtra99) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Isak est un homme tellement baller – YNWA FSGOUT (@LFCYussef) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous ne le saurons jamais jusqu’à ce que nous ayons besoin de débourser de l’argent pour Isak – Madhikes (@Lfc_madhikes) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Isak et Chiesa seraient des signatures folles tbf – Q. (@qr_lfc) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

@LFC achetez Alexander isak s’il vous plaît, je vais verser 5 £ pour aider avec les frais de transfert – Simon (@Simonhve) 2 septembre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

.@LFC VEUILLEZ ACHETER ISAK – patrick « la patte » williams (@chicagowulls) 2 septembre 2021

Dans d’autres nouvelles, “Avoir un rire” – La légende des Rangers gifle les théories des fans celtiques alors qu’il loue les transferts