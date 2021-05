Les fans de Loki ne peuvent pas en avoir assez de Tom Hiddleston répétant la ligne emblématique dans de nouvelles séquences Marvel

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

À mesure que 2021 avance, Marvel Studios et Disney + continuent de publier davantage d’émissions de Marvel Cinematic Universe, et les fans semblent les apprécier jusqu’à présent. La prochaine série à frapper le streamer est Loki, qui verra enfin God of Mischief de Tom Hiddleston prendre le devant de la scène dans sa propre aventure. Bien que les bandes-annonces aient été excellentes jusqu’à présent, le dernier lot de séquences montre Loki répétant l’une de ses lignes les plus emblématiques, et les fans ne peuvent pas en avoir assez.